【經典回歸】《惡靈古堡：聖女密碼》重製版確定採第三人稱！粉絲推斷本作將「代替五代」？
就在本屆的夏日遊戲節上，卡普空終於向粉絲們揭曉了傳聞已久的《惡靈古堡：聖女密碼》重製版，但由於本作的首支預告片出現了大量的第一人稱視角片段，不少粉絲都開始好奇開發團隊是否打算以這樣的方式呈現這款重製版作品。對此，卡普空也終於給出了確切的答案。
打從 2017 年的《惡靈古堡7》開始，卡普空官方就開始在系列的正傳新作中導入第一人稱視角，而到了今年的《惡靈古堡：安魂曲》中還加入了讓玩家自行切換第一與第三人稱視角的選項。但根據卡普空官方在夏日遊戲節問答訪談時的解釋，《惡靈古堡：聖女密碼》重製版將會以第三人稱視角呈獻。
最初於 2000 年推出在 Dreamcast 的原版《惡靈古堡：聖女密碼》為卡普空與 Sega 合作打造的系列外傳，而本作就如系列早期的作品一樣，採用了固定視角以及「坦克車式」的操作。至於最新公開的重製版本，卡普空則強調整體遊玩風格將會相當接近《惡靈古堡2重製版》。
值得一提的是，《惡靈古堡：聖女密碼》的故事設定在《惡靈古堡2》的數個月後，同時也再次聚焦到了克蕾兒雷德菲爾身上，講述她在逃離拉昆市後為了尋找哥哥克里斯雷德菲爾而再次被捲入另一場新的危機。
然而，除了視角之外，系列粉絲還在《惡靈古堡：聖女密碼》重製版首支預告片中注意到另一個相當有趣的細節。在遊戲標題正式揭露之前，預告曾短暫展示了「REV」這個縮寫，雖然這確實能解讀成《惡靈古堡：聖女密碼》的縮寫，但由於「V」這個字母也能代表羅馬數字的「5」，粉絲社群間很快就得出了一個新的理論，那就是本作將會「取代」《惡靈古堡5》在重製版中的位置。
在《惡靈古堡4》重製版的結尾，粉絲們能看到系列反派威斯卡短暫露面，暗示了卡普空仍然有可能為《惡靈古堡5》打造重製版本，但考慮到本作的背景設定在非洲，本作以現代技術忠實還原可能會碰上許多相當嚴重的政治正確問題，因此，利用《惡靈古堡：聖女密碼》填補這個空缺確實是個巧妙迴避相關爭議的方式。
無論預告片中顯示的「RE V」到底有沒有這一層的暗示，目前仍然是個未知數。但根據近期的一系列傳聞，除了《惡靈古堡：聖女密碼》之外，卡普空還正在為《惡靈古堡0》以及初代《惡靈古堡》開發重製版，而系列的下一款正傳新作《惡靈古堡10》也已經進入了計劃階段。因此，卡普空現階段似乎真的沒有打算重製《惡靈古堡5》。
《惡靈古堡：聖女密碼》重製版將於 2027 年推出。
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