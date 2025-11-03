經典場景要消失？「舒淇橋」要拆或保留 居民意見不同

舒淇橋存廢引爭議，議員籲納文化景觀。（圖／TVBS）

基隆市中山人行陸橋，因金馬影后舒淇在電影「千禧曼波」中的經典回眸場景而被暱稱為「舒淇橋」，已有超過40年歷史，長約130公尺。這座位於基隆火車站南站旁的藍色陸橋，不僅是當地居民日常通勤必經之路，也承載了許多人的回憶。近日，舒淇首度執導的電影「女孩」再度選擇此橋取景，使這座橋的去留問題再度引發關注。

舒淇橋存廢引爭議，議員籲納文化景觀。（圖／TVBS）

當地居民對於「舒淇橋」可能拆除的消息表達了不同意見。有居民擔憂表示，如果陸橋被拆除，他們將必須從安一路繞行，不僅沒有地方通行，還需要繞一大圈，非常不便。附近店家則認為影響還好，因為該區域連車站都已經改建過了。雖然民眾意見不一，但許多人關心的是拆橋後可能帶來的不便，特別是往返家門的路程將大幅增加。

對此，議員許睿慈表示，這座橋應該在評估安全的前提下進行結構補強，而非直接拆除。她更建議市府可以將這座橋納為文化景觀，打造成基隆的城市記憶。

如今，「舒淇橋」已不僅是一座單純的人行通道，更成為城市記憶的重要部分。從電影鏡頭中的經典畫面，到居民日常生活的必經之路，無論未來是保留、補強或改建，民眾都希望這座承載著情感與記憶的「舒淇橋」能在安全與懷舊之間，找到屬於自己的新樣貌。

