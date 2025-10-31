經典場面！韓國瑜「脫口這1句」卓榮泰、王世堅全開始喝水

政治中心／徐詩詠報導

行政院長卓榮泰今（31）日赴立法院備詢，面對立委王世堅就死刑議題的質詢時回應對方。在王世堅連番砲轟法務部後，因感到口渴，便詢問主持議事的立法院長韓國瑜能否暫停時間喝水。韓國瑜立刻想起2016年與王世堅在市議會的互動，當場回了「你不是流氓，可以喝水」，讓王世堅笑稱：「我不是流氓，我要多喝一口。」就連卓榮泰也拿起水開喝，意外成為焦點。

王世堅質詢卓榮泰時，因口渴要求韓國瑜暫停時間讓他喝水。（圖／翻攝國會頻道YT）王世堅今日質詢時，不滿法務部執行死刑進度太慢，火力全開猛攻，並批評廢死是「假仁假義」。不過，或許是長時間高聲發言導致口渴，質詢告一段落後，他向韓國瑜請求暫停時間，希望能喝口水。韓國瑜答應請求，並脫口一句：「可以，你不是流氓，可以喝水。」王世堅當場笑出來，一邊喝水一邊回應：「我不是流氓，我要多喝一口。」卓榮泰見狀也拿起桌上的水喝了一口，一旁列席人員憶起當年情景，忍不住笑出聲。

見韓國瑜提當年往事，王世堅隨即回應「我不是流氓，要多喝一口水」。（圖／翻攝國會頻道YT）

回顧韓國瑜與王世堅2016年在台北市議會，曾為北農人事議題交鋒。當時王世堅罵到口渴，要求主席「時間暫停」想喝水，一旁的時任北市長柯文哲也拿起水開喝；被臨時叫上台備詢的韓國瑜說：「那我沒有水啊，可以拿一杯給我嗎？我也口乾舌燥。」王世堅嗆聲：「你也可以喝口水啦，流氓也可以喝水啦。」韓國瑜秒回：「那我不喝了，因為我不是流氓。」在場議員全場大笑。多年過去，當年的北農總經理與北市議員，如今變成立法院長與立委，於國會殿堂內再現「另類的」經典畫面。





