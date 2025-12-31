梅干扣肉_電鍋料理 經典客家菜 年菜推薦

梅干扣肉是一道客家經典名菜，也是一道極下飯的料理。飯桌上有它，白飯要多煮一些才行呢♪★

食材

五花肉, 400g

梅干菜, 1束(160g)

爆香材料 蒜頭(切末), 2大匙 紅蔥頭(切末), 1大匙 紅辣椒(切末), 1小匙

調味料 醬油, 3大匙 米酒, 2大匙 二砂糖, 1大匙



料理步驟





步驟 1：備好所有食材。五花肉稍冷凍再切成1-1.5cm片狀，淋上1大匙醬油先上色與入味(份量內)。梅干菜事先處理，詳如(步驟2)。蒜頭切末、紅蔥頭切末、紅辣椒去籽切末。



廣告 廣告



步驟 2：這次用的是 濕的梅干菜，購於傳統雜糧店，老闆娘稱它為[梅干粒]，一個15元。它的清洗作業很簡單，因沒有夾帶細沙，故只須先泡水讓葉面展開，就可馬上用水將表面灰塵髒污洗淨。然後，擠乾水份後，切成1cm碎狀就完成。(如用的是 乾梅干菜，則須先花點時間用冷水泡開後再處理)





步驟 3：取一鍋(不放油)，先用(中大火)乾煎五花肉片兩面至焦香，即先取出，備用。(約5分鐘)





步驟 4：原鍋不洗，利用乾煎五花肉所產生的豬油，(小火)先炒香[爆香材料]，再放進梅干菜碎與[調味料]，(中火)拌炒至香氣出。





步驟 5：取一合適的蒸碗，先將五花肉片的豬皮部份朝下擺放，(如圖)稍留間距地由左上往右下疊放。接著，將(步驟4)完成的炒料，填滿縫隙並稍加按壓即可。





步驟 6：取出電鍋，(外鍋)加進3米杯水量，擺上蒸架，放上蒸碗即可開始蒸煮。開關跳起，不掀蓋續燜20分鐘讓肉片更入味。





步驟 7：最後，取出蒸碗，碗上覆蓋一只深盤，碗與盤緊密扣住後，迅速翻轉使梅干扣肉順利倒扣於盤上。(小心湯汁外漏)(p.s.我用的盤子太淺，當時有被滲出的湯汁燙到XD)





步驟 8：完成~

小撇步

1. 梅干菜須先透過油炒，蒸煮後香氣才會出來。

2. 梅干菜鹹度不同，醬油份量須略為調整。

3. 肉片先煎過再蒸煮，豬皮才會Q彈不軟爛。

4. 喜歡吃肉的話，肉片可以再多幾片。

5. 喜辣者，紅辣椒不須去籽。

6. 倒扣動作如不擅長，可直接夾出擺盤，才不會被湯汁燙到。

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：經典年菜學起來！梅干扣肉

台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號