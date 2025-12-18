經典必收！PUMA攜手E.T.推籃球鞋 Dr. Martens & Trippen年終特賣開搶
記者李鴻典／台北報導
PUMA 以跨界創意翻玩經典文化，攜手影史最具代表性的經典科幻電影《E.T. 外星人》，將感動無數影迷的經典瞬間帶進籃球場，推出全新聯名鞋款 PUMA All-PRO NITRO™ 2 E.T.。透過電影中「回家（Home）」的情感核心，以月光前的經典畫面為靈感，融合電影寓意與實戰球鞋科技，打造一雙承載童年記憶的話題鞋款。
本次聯名在鞋款細節中融入多項電影經典元素，鞋身配色與圖像設計以《E.T. 外星人》中最具代表性的情感場景為靈感，呼應電影經典結尾畫面。All-Pro NITRO™ 2 E.T. 在鞋面與中底採用潑墨效果呈現，如同夜空中的月光與繁星，勾勒出電影回憶中的特色；鞋頭及鞋身處的條紋感，為鞋款注入太空星際氛圍。
並以 PUMA 彎刀標誌呈現，延續 All-Pro NITRO™ 2 的流線輪廓與速度感；鞋款最大亮點落在內側細節——將電影中 E.T. 與主角 Elliott 騎著自行車飛越夜空的經典剪影設計於鞋身，搭配醒目的《E.T.》標誌，一眼喚起對這部 80 年代經典科幻作品的深刻回憶，邀請影迷與鞋迷一同珍藏。
PUMA All-Pro NITRO™ 2 E.T. 價格為$5,280，在指定店點販售。
2025也辛苦了！歲末將至，是時候好好犒賞自己，同時挑一雙迎戰新年度的關鍵好鞋！SHOEX特別攜手獨家代理雙強精品鞋款品牌：Dr. Martens 與Trippen，自2025 年 12 月 24 日至 2026 年 1 月 11 日，於全台指定門市盛大舉辦為期 19 天的【2025 年終回饋特賣】活動，一口氣釋出年終最強優惠陣容！
英國潮履品牌Dr. Martens，集結多款馬汀不敗鞋型與高話題潮履，從陪伴無數次街頭與舞台的 1460 八孔馬汀靴、歷久不衰的 1461 三孔馬汀鞋，到冬季不可或缺的麂皮馬汀鞋全面到位，不僅釋出史無前例的〝16 折〞驚喜折扣，現場更推出眾多零碼、樣品出清鞋款，最低$1,200起，多達2,000雙鞋款隨心挑選。
此外，擁有德意志高品質血統的手工靴品牌 Trippen，同樣是鞋履行家必鎖定的特賣焦點，多款兼具設計與實穿的真皮鞋履〝下殺 2 折〞起，萬元級精品鞋履更直降$3,000有找。
活動期間為2025/12/24(三)至2026/01/11(日)；全館正價商品消費滿$5,000現抵$1,000，VIP再享95折。全館特價商品消費滿$$1,000現抵$100，可累折。排隊商品各門市限定20雙，顏色與尺寸以活動現場為主。單筆消費滿$3,000，享皮革保養油加購價乙瓶$129 (各門市限量100名)。門市限定優惠：活動期間於 Google留下五星好評或現場FB/IG打卡，正價鞋款可再現抵$200乙次 (優惠不適用於排隊&超優惠商品)。
十二月的城市被聖誕燈火染上浪漫光暈，OZONE 也在這個充滿儀式感的季節推出全新單曲〈浪漫主意〉，用銀白奇蹟造型與滿滿冬日能量陪粉絲迎接年度最閃亮的時刻；他們以清新形象與正向魅力成為 Gen Z 心目中的冬季最愛，而 Crocs 也選在這個最適合交換禮物與暖心陪伴的時節宣布合作，主打「自在穿、敢亮相」的精神讓節慶氛圍再升級。兩款鞋履已在 OZONE MV 中搶先曝光，乾淨俐落的造型與冬季色調完美契合，成員將於12/21粉絲見面會親自著用，讓粉絲能在聖誕週正式來臨前，一秒捕捉偶像同款的暖冬穿搭靈感。
CAESAR凱撒衛浴推出新款電漿滅菌龍頭，以獨家研發電漿滅菌技術，全面強化居家用水安全，為消費者帶來更安心、便利的日常生活體驗。同時宣布電漿滅菌龍頭等眾多廚衛產品正式進駐特力屋通路，消費者即日起可陸續於全台特力屋門市及線上購物平台，選購智慧馬桶、臉盆浴櫃、烤漆龍頭等多元產品，打造兼具實用與美感的理想廚衛空間。
凱撒衛浴董事長蕭俊祥表示，電漿滅菌技術採100%天然、無耗材設計，可廣泛應用在蔬果和餐具清洗，手部與口腔清潔，以及居家環境打掃，有助分解水溶性農藥殘留，並具備快速滅菌、抗病毒等優勢，還能去除抹布異味，每一次用水都更放心。他強調，凱撒衛浴持續以創新科技回應現代家庭對健康與生活品質的期待，透過推出電漿滅菌龍頭，以及與特力屋通路合作，讓潔淨、健康又舒適的廚衛解決方案走進更多家庭。
在快節奏日常之中，居家色彩對空間氛圍的影響越來越明顯，「回到平靜」成為許多人對生活的共同渴望。全球色彩權威機構PANTONE近日公布2026年年度代表色—雲朵舞者（Cloud Dancer），這種飽含平靜與平衡的白色調，視覺輕盈溫和，同樣適合作為居家空間的基底，也與近年極簡及自然材質的軟裝趨勢相呼應。歲末之際，HOLA和樂家居以「雲朵白」為靈感，精選7款兼具設計與實用的居家單品，從臥室到客廳，陪伴現代人打造舒適又平衡的生活空間，即日起至12月29日，門市全館滿20,000元現折2,000元。
臥室是每天休息與充電的空間，HOLA「奧可利流線布床架」以柔和圓弧勾勒出雲朵般的線條，彷彿躺在雲端入眠，搭配暖白色細棉麻布料，幫臥室定下安心放鬆的主調！寢具則推薦「克萊歐蕾絲300織天絲床被四件組」，使用100%的天絲™萊賽爾纖維製成，帶有自然光澤，鏤空蕾絲刺繡工藝提升細節與質感。床邊鋪上「克萊歐緹花羊毛地毯」，天然羊毛材質提供柔軟腳感，完美的雲朵臥室空間就此誕生。
禮物是具有溫度的！小小孩時，平安夜希望從聖誕老公公那兒收到一份可愛禮物，長大後同儕間藉由禮物傳達溫馨季節的祝福。聖誕節即將到來，交換禮物、聖誕布置和彼此溫暖的祝福，迎來歲末冷冷的天、最溫馨的月份。送禮不僅僅是禮品傳遞，更承載著人們滿溢的心意！台隆手創館已於全台各門市布置〈聖誕走鐘禮選〉專區，今年精選搞怪、超有梗的禮品清單，實用生活好物加上創意趣味，化身最受歡迎禮物。
