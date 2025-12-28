經典性感象徵！法國傳奇女星逝世 享壽91歲

娛樂中心／游舒婷報導

被媒體喻為法國電影傳奇的知名女星碧姬·芭杜（Brigitte Bardot）證實離世，享壽91歲。由於今年曾一度傳出她的烏龍死訊，因此消息一開始讓人存疑，不過這次她創辦的基金會已向外媒證實死訊。

碧姬芭杜。（圖／取自imdb）

根據《鏡報》報導，芭杜1934年出生於巴黎一個傳統天主教家庭，15歲就登上法國《Elle》雜誌封面，從此踏入演藝圈。1956年，她憑藉法國經典電影《上帝創造女人》打開知名度，迅速成為國際巨星，並一度被視為當時女性性感的象徵；除了電影，芭杜同時也嘗試音樂創作，曾與法國作曲家推出多首歌曲。

1973年，芭杜向外界拋出震撼彈，39歲的她以無法適應明星生活的巨大壓力為由，正式宣布息影，息影後她全心投入動物權利運動，積極反對獵殺海豹、屠宰流浪動物等行為，並於1986年成立「碧姬・芭杜基金會」，長期為動物保護發聲。得知芭杜的死訊後，法國總統馬克宏也在社群媒體上發文哀悼，表示這位傳奇女星「展現了自由的人生」並散發光芒。

