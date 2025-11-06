經典日式風味🍺鹽烤魚下巴

🍺鹽烤魚下巴

忙碌之餘，最喜歡這樣的料理-簡單調味、丟進烤箱，等待「噹」ㄧ道清脆聲響就能上菜。油脂豐厚肥美的魚下巴，鹽烤最能體現食材真味，淋上檸檬汁去腥解膩，依喜好沾取胡椒鹽增添風味。

食材

魚下巴, 300g

檸檬角, 1個

調味料 米酒, 1大匙 鹽巴, 少許 胡椒粉, 少許 橄欖油, 少許



料理步驟





步驟 1：魚下巴洗淨拭乾水份，抹上米酒與鹽巴，烤盤或烤架塗上少許橄欖油，魚皮朝上擺在烤盤（架）上，烤箱230度烘烤20-30分鐘。



步驟 2：淋上檸檬汁，蘸胡椒鹽享用。

