經典日片《扶桑花女孩》和台灣有淵源！松雪泰子演活舞蹈老師登影后

記者許瑞麟報導／以《國寶》刷新日本真人電影票房紀錄的導演李相日，其早期代表作《扶桑花女孩》讓日本女星松雪泰子登上影后寶座，她當年為了演活空降煤礦小鎮的舞蹈老師，在三個月內每天接受六至八小時的草裙舞及大溪地舞特訓，高度投入令導演李相日讚歎不已。

松雪泰子1993年以日劇《白鳥麗子》走紅，擅長透過角色呈現女性在逆境中的選擇與力量，接連參演的《Mother》、《嫌疑犯X的獻身》、《重金搖滾雙面人》等，讓她成為日本極具代表性的女演員。

松雪泰子飾演教女孩們跳舞的老師。（圖／華映提供）

在電影《扶桑花女孩》中，松雪泰子飾演受邀前往煤礦小鎮教女孩們跳舞的老師「平山圓香」，原本心不甘情不願的她，和女孩們朝夕相處後，逐漸被她們的熱情與決心打動，甚至在看到心愛的學生因為學舞慘遭爸爸毆打後，氣憤地衝進男性浴池暴揍家長。回憶拍攝過程，她笑說：「拍攝前我其實緊張到不行，但闖進一群光溜溜的男性裡面，那種直接衝撞父權體制的感覺很痛快，是很有趣的一場戲，尤其一開門見到豐川悅司，他的反應實在太搞笑，害我差點笑場。」

松雪泰子除了揣摩平山圓香外表強悍、內心柔軟的角色反差，還被要求練出舞者的體態，她說：「我只有在小學時練過一年芭蕾舞，所以訓練過程充滿了痛苦與挫折，草裙舞必須將上半身和下半身分開運用，真的非常辛苦，不過有很多對骨盆有益的動作，我還因此練出了肌肉，也算是意外收獲。」為了能像真正的老師一樣指導學員，她不只記熟自己的獨舞曲目，連女孩們的舞步也全都學起來，「不做到這個程度，我覺得自己會站不住腳！」讓她拿下第19屆日刊體育電影大賞及第44屆金箭獎，躍升為影后。

松雪泰子當時為角色苦練草裙舞及大溪地舞。（圖／華映提供）

此外，《扶桑花女孩》與台灣也有淵源，片中平山圓香原型人物早川和子是出生於台灣，她搬回日本後又前往夏威夷學舞並受邀前往福島教舞，是常磐音樂舞蹈學院的奠基者。今年93歲的她現在仍持續在常磐音樂舞蹈學院教學生跳舞，她笑稱，《扶桑花女孩》上映後，很多女孩都找她學草裙舞，但電影畢竟是電影，編劇把她塑造得非常豪邁直爽，所以很多人見到她之後都會說她跟片中角色很不一樣。

另外，片中小鎮居民為了打造夏威夷度假村，不惜千里從台灣進口運來椰子樹到福島，增添度假村的南國風情，當椰子樹無法適應東北的嚴寒時，讓全村總動員尋找暖爐，想盡辦法讓台灣來的椰子樹存活的橋段，也被視為最具代表性的情節之一。

松雪泰子因本片榮登影后。（圖／華映提供）

本片的美術設計為種田陽平，曾參與《追殺比爾》以及台灣電影《詭絲》與《賽德克·巴萊》，他在《扶桑花女孩》中，把夏威夷的熱帶色彩及東北小鎮的冷冽風景巧妙連結，使兩種截然不同的風貌在同一部電影中相互映襯而不顯突兀。導演李相日透露，種田在場景細節上極為講究，連畫面裡短暫出現的傳單都堅持親自設計，讓劇組對整體美術呈現相當放心。

《扶桑花女孩》4K修復版將於12月5日在台上映。

