經典日綜《火焰挑戰者》睽違25年復活！電流急急棒強勢回歸 獎金1000萬

娛樂中心／綜合報導

日本經典綜藝節目《火焰挑戰者》，當年由搞笑組合小內小南（內村光良、南原清隆）主持，1995年開播到2000年結束，最高收視率達21.7%。不但紅遍日本，台灣緯來日本台也曾播該節目，招牌單元「電流急急棒」甚至引發台灣綜藝抄襲。朝日電視台近日宣布《火焰挑戰者》睽違25年，明年1月12日將以特別節目形式復活，獎金提高到1000萬日圓。

《火焰挑戰者》經典單元「電流急急棒」也強勢回歸，該遊戲過去曾引發台灣綜藝節目抄襲。（圖／翻攝自Ｘ）

日本朝日電視台近日宣布，經典綜藝節目《火焰挑戰者》將於明年的1月12日，在睽違25年後以特別節目形式復活。過去一直擔任主持的搞笑組合「小內小南」中的南原清隆，這次將與「timelesz」成員菊池風磨一起擔任主持。本節目於 1995年開始播出，巧合的是菊池風磨也是1995年出生。過去節目中素人觀眾及藝人們會挑戰各種關卡，目標是贏得100萬日圓的獎金。這次特別節目打造四大關卡，包括經典單元「電流急急棒」也強勢回歸，並把獎金提高到1000萬日圓。

日本經典綜藝節目《火焰挑戰者》睽違25年，明年的1月12日以特別節目形式復活，獎金提高到1000萬日圓。（圖／翻攝自Ｘ）

消息一出，引發許多台灣網友熱議「特別來賓一定要有久本雅美、柳澤慎吾兩位，性感姿勢跟眼鏡插眼睛基本梗」、「童年每集必看！當初PS還有出電流急急棒的遊戲我還買回來玩，能在令和強勢回歸太感動了！」、「四十歲大叔表示好期待 再來我最希望限定復活的有三個：料理東西軍，校園瘋神榜，USO JAPAN」、「可惜沒有小內，小內小南是發生什麼事嗎？雖然沒有解散，但是後來好像很少看到他們合作，都是各自發展」、「小南小內的節目大概率是台灣第一批的日綜，除了東京情色派之外」。



