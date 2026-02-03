經典月球漫步再現！《麥可傑克森》最新預告曝光 揭密天王傳奇一生

記者王培驊／台北報導

《麥可傑克森》於昨（2）日釋出最新預告，片段中可以看到麥可傑克森對家人的深厚感情，同時也渴望走出屬於自己的人生道路。因為他的腦海中充滿無數想法，必須透過音樂完整呈現，他始終相信音樂可以改變世界，散播愛、喜悅與希望，正是他希望這個世界能夠感受到的魔力。此外，粉絲們一定能聽出幾首經典曲目，包括〈Billie Jean〉、〈Thriller〉、〈Beat It〉等代表作，搭配獨創的舞蹈動作和極具標誌性的服裝造型，就是這些元素奠定了他無可撼動的傳奇地位，至今仍持續影響並啟發全球無數樂迷與創作者。

廣告 廣告

電影《麥可傑克森》講述麥可傑克森在音樂之外的人生旅程。（圖／UIP提供）

《麥可傑克森》講述麥可傑克森在音樂之外的人生旅程，從他以傑克森五人組主唱之姿被發掘出驚人天賦的那一刻起，直到他成為一位極具遠見的藝人，他以無窮無盡的創作能力激勵自己成為全世界最偉大的娛樂巨星。這部電影同時呈現麥可傑克森舞台之外的真實人生，並重現他早期個人演藝生涯中最具代表性的經典表演，這部電影為觀眾提供最貼近的視角，以前所未見的方式窺探這位流行天王的內心世界。他的故事就此展開。

電影《麥可傑克森》預告釋出。（圖／UIP提供）

《麥可傑克森》的主要演員包括首次演出電影長片的賈法傑克森、妮雅隆（音樂影集《嘻哈世家》、《哈啦婚禮》系列電影）、蘿拉哈里爾（《黑色黨徒》、《蜘蛛人：返校日》）、朱利亞諾克魯瓦爾迪（卡通影集《勞德之家》、動畫片《再見未來男孩》），以及麥爾斯泰勒（《捍衛戰士：獨行俠》、《進擊的鼓手》）暨兩度入圍奧斯卡金像獎的柯爾曼多明戈（《辛辛監獄劇團》、《魯斯汀》）。

電影《麥可傑克森》預告釋出。（圖／UIP提供）

電影《麥可傑克森》預告釋出。（圖／UIP提供）

這部電影的導演是安東尼法奎，這位曾經榮獲多項獎項的導演，其作品包括《震撼教育》、《全面攻佔：倒數救援》以及《私刑教育》系列；編劇是三度入圍奧斯卡金像獎的約翰洛根（《神鬼戰士》、《神鬼玩家》）。製片則包括奧斯卡金像獎得主葛拉罕金（《神鬼無間》、《波希米亞狂想曲》）、約翰布蘭卡（紀錄片《麥可傑克森：未來的未來演唱會電影》、《戰慄40》執行製片）以及約翰麥克蘭（紀錄片《麥可傑克森：未來的未來演唱會電影》、《戰慄40》執行製片）。

奧斯卡金像獎得主電影工作者葛拉罕金，《神鬼無間》、《神鬼玩家》及《波希米亞狂想曲》的製片，近日於慕尼黑電影週期間宣布柏林獲選為舉行史詩級全新電影《麥可傑克森》的國際首映會城市。首映會結束後，將接著舉行一場盛大的粉絲慶典。這部電影將於4月10日在柏林舉行國際首映會，屆時電影主要演員以及幕後工作團隊將親臨現場，為連續多天舉辦的粉絲慶祝活動揭開序幕。

更多三立新聞網報導

米倉涼子涉毒不起訴！檢方暴怒認是「重大失敗」 她心死喊：可能會引退

葛萊美舞台〈APT.〉炸場！火星人曬Rosé合照 揭兩人演出後先做這1事

李亞鵬欠債破億翻轉！直播「撿米粒吃」網看哭 王菲暗中捐1.5億善款

Netflix首度從韓國直播！BTS回歸登光化門開唱 演唱會「全球同步放送」

