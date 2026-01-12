經典概念復活！AI 時代 HP 推出 EliteBoard G1a，鍵盤即電腦太瘋狂｜CES 2026

經典概念復活！AI 時代 HP 推出 EliteBoard G1a，鍵盤即電腦太瘋狂

AI 時代的到來，令一些曾被淘汰的產品概念重又煥發了生機。CES 2026 期間，HP 公開了被稱為「下一代 AI PC」的 EliteBoard G1a。這款外觀宛如普通桌面鍵盤的裝置，內部卻塞滿完整 Copilot+ AI PC 系統。搭載 AMD Ryzen 5 / Ryzen 7 處理器，同時配有 Radeon 800 GPU、最高 64GB RAM 及 2TB SSD。只需外接顯示器和滑鼠，即可組成高效能桌面電腦，對 IT 管理員而言，部署簡易、空間節省，堪稱辦公室利器。

鍵盤電腦概念夢迴上世紀，挑戰主流趨勢

鍵盤電腦的概念可追溯至上世紀 80 年代的 Commodore 64，那時整台電腦就藏在鍵盤之下，令無數科技迷念念不忘。2000 年代曾出現 UMPC（超行動電腦） 熱潮，市場更湧現出 ASUS Eee Keyboard 等令人印象深刻的產品。但最終這一形態難敵智慧型手機和平板電腦的崛起，人們終究還是更偏好「螢幕即電腦」的設計。HP 今次復興鍵盤電腦的概念，將其定位為商用 AI PC，預計吸引企業客戶及硬體發燒友，未來亦不排除加推消費級版本的可能。

原型機實測心得：效能達標但佈線待改進

姊妹網站 Engadget 在 CES 現場親測原型機後發現，裝置僅後置有 2 個 USB-C 埠，需透過 Anker USB-C 充電樞紐供電，同時使用帶 HDMI 的 USB-C 集線器連接顯示器，方能順利啟動 Windows 系統。

雖然線材佈置稍顯雜亂，未能呈現理想的整潔桌面，但開機後表現令人驚豔。裝置可同時運作多個瀏覽器分頁、輕鬆編輯相片，甚至運行《Vampire Survivors》等輕量遊戲，而且打字手感十分舒適。效能水準媲美入門級筆電，遠勝當年 Intel Compute Stick 的雞肋體驗，特別適合日常辦公及輕度多工處理。原型機雖未經基準測試，但實用性已獲肯定。

商用市場先行，SOHO 及企業用戶拭目以待

HP 將 EliteBoard G1a 視為市場實驗，主要針對商業用戶推出。但官方強調「並無障礙即時入手」，顯示靈活性十足。在台灣，這類鍵盤電腦對中小企、SOHO 辦公室及家庭用戶極具吸引力，能大幅節省桌面空間、簡化設備管理。若有消費版問世，或許能重燃大眾對非傳統桌機的興趣。

