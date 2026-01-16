經典款掰了！肯德基宣布推「超極酥蛋撻」 網轟：昨排隊是幫清庫存

肯德基表示，全新「原味蛋撻－超極酥」1月20日「認酥」登場。（圖／翻攝自＠kfctaiwan）

台灣肯德基昨（15）日宣布販售28年的「經典原味蛋撻」即將走入歷史，並表示全台門市現有庫存售完為止即停止供應。消息曝光後，引發熱烈關注，許多民眾哀嘆「肯德基沒蛋撻還剩什麼」，瘋排隊搶購。今（16）日稍早肯德基表示，20日將推出全新「原味蛋撻－超極酥」，翻新過往撻皮製法、配方比例、空氣層結構等，而網友對此諷刺稱「這是在感謝清庫存」。

肯德基15日在官方聲明指出，「感謝消費者28年來的支持，經典原味蛋撻即將走入歷史」，並預告16日舉行記者會說明細節。由於語氣強烈，加上未說明後續產品規劃，令不少消費者誤以為商品將永久停產。不過事後有員工爆料，這只是行銷策略，實際上蛋撻並未真正下架。

而16日上午肯德基也正式宣布，「肯德基全新『原味蛋撻－超極酥』1月20日認酥登場」，並坦言不再販售「經典原味蛋撻」，但有全新的「原味蛋撻－超極酥」，從結構與製作工藝全面重新研發，翻新過往撻皮製法，從配方比例、空氣層結構到全程控溫烘烤皆翻新，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻。

消息曝光後，網友紛紛湧入官方貼文留言區怒轟：「賺了流量賠了信任，坐等新舊款比較」、「用想也知道不可能停賣，只能說昨天去排隊的都幫忙消庫存」、「這行銷手法不行」、「原來是原味蛋塔改名成認輸蛋塔，這個取名真是謝囉」、「昨天排隊去買：我好像小丑」，更有網友模仿相同手法稱：「『行銷部長』從今日辭職，隔日『行銷部長－穿長袖外套』正式到職」。

不過也有另一派網友認為，「做得好！你這樣行銷真的厲害耶」、「果然是蛋塔專賣店」、「這企劃不得不說真的很牛，吸引客人的目光來行銷」、「很有趣，滿好笑的」。

