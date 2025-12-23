經典歌曲加特別舞台致敬前輩！Kep1er巡演台北站劃下句點

南韓女團Kep1er 20日在台大體育館舉辦出道以來首次巡迴演唱會《Into The Orbit : Kep1asia》，以台北作為巡演終點站，成員們在舞台上傾力演出，不僅帶來多首代表作，也透過特別舞台向粉絲傳遞滿滿心意。成員多娟、采炫致敬東方神起經典歌曲歌曲〈MIROTIC〉，采炫展現實力飆完美高音，讓全場氣氛沸騰；隨後合體演繹少女時代的〈I GOT A BOY〉，性感、甜美與帥氣風格一次呈現，讓現場尖叫聲不斷。

(圖｜FANME提供)

Kep1er於2022年透過選秀節目《Girls Planet 999》出道，今年與台灣粉絲互動頻繁，年初曾參與《超級巨星紅白藝能大賞》，4月也在台北國際會議中心舉辦見面會。此次巡演台北站以〈MVSK〉、〈LVLY〉、〈Yum〉、〈Don’t Be Dumb〉揭開序幕，節奏感十足的舞台迅速點燃現場。

成員們特別安排分組表演，展現不同魅力，小婷與有眞身穿改良式西裝套服，演唱〈Trouble Maker〉，以俐落舞蹈與修長美腿吸引目光；休寧巴伊葉與江崎光則帶來 Paul Russell 的〈That Girl〉，可愛又不失帥氣的 hip-hop 風格，還走近舞台邊緣與粉絲互動，氣氛相當熱絡。

演唱會尾聲，Kep1er換上清爽夏日水手風服裝，為粉絲獻上他們的經典舞台，〈BUBBLE GUM〉、〈WA DA DA〉、〈Up!〉、〈Double Up!〉，電子重拍舞曲連發，將現場氣氛堆疊到最高潮，並加碼清唱聖誕歌曲，展現團隊和諧細膩的合音實力。

(圖｜FANME提供)

演出尾聲，成員們逐一向粉絲表達感謝。江崎光表示，在感到辛苦時想起粉絲就能獲得力量；多娟承諾會帶著這份能量很快再回來；小婷則感性表示，因為粉絲的支持才能在舞台上發光。采炫笑說希望下次來台能用中文致詞，伊葉向全場觀眾送上聖誕祝福。有眞更依依不捨地表示「我不想走」，並與粉絲約定未來再以更帥氣的與紛絲重逢。

(圖｜FANME提供)