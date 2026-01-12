經典港片《古惑仔》為靈感 Yohee自製自編創作單曲

【緯來新聞網】來自香港的歌手Yohee又熙推出全新單曲〈Limited Edition〉，這次她不只包辦詞曲創作，更親自擔任音樂製作人與企劃A&R，並與為爆紅歌曲〈你知道你比晚霞好看嗎〉編曲的香港新銳音樂人Ryan.P共同編曲。這次兩人攜手打造結合洗腦饒舌與強烈律動感的作品，以「拒絕內耗」為主題，用直接、嗆辣的歌詞唱出對社會框架與無謂問題的反擊。再次挑戰編曲任務的又熙表示，編曲的靈感來自經典香港經典電影系列《古惑仔》，為作品注入更鮮明的街頭感與畫面感。她笑說：「很多台灣朋友對香港文化很好奇，常常有人問跟「古惑仔」相關的問題，我覺得這很有趣，就想把這個港味融入音樂裡。」

廣告 廣告

Yohee又熙推出全新單曲〈Limited Edition〉。（圖／索尼音樂提供）

歌曲靈感來自她的親身經歷，被陌生人探問隱私的不舒適，她表示，有一次看表演，靜靜站在角落觀察與學習，卻被一位不認識的音樂人頻頻搭話，頻問她「公司沒有底薪？公司投資你多少？吃住公司包嗎？」等讓她深感被冒犯的無禮問題，也讓她想到逢年過節到長輩總被追問「有買房了嗎？薪水多少？」的情況，進而思考社會上存在的種種「標準」與「框架」，激發出她的創作靈感，寫下新歌〈Limited Edition〉。Yohee又熙說：「〈Limited Edition〉是一首寫給所有被外界框架困住的人們的歌，希望大家能撕掉那些社會標籤，不再為迎合世界而內耗。」



又熙也分享自己有點強迫症，「行程一定要排好，不喜歡臨時變動。工作上，我可以勉強理解，但生活中就希望穩定。」錄音時，她為了配唱出不同的情緒，特地設計多種語氣與角色，讓自己像演員一樣切換狀態，「幸好沒瘋掉，一下要撲克臉，一下諷刺帶笑，就像把生活裡遇過的無禮問題一次唱完。」她說：「很多人覺得嘻哈一定要很兇，但我想創造自己的腔調。不是兇，而是高冷、有個性，但仍保留幽默。笑著回覆那些無禮的問題，還讓你拿我沒辦法，因為我又沒犯法，當然可以毫無保留的表達自己的感受。」



Yohee又熙為了全新單曲，邀請曾與時尚雜誌VOGUE、BAZAAR合作的造型師楷恩打造新造型，兩人從零開始討論，整體視覺以前衛時尚的賽車主題為核心，結合Y2K風格元素與銀飾，呈現出既未來感又帶點街頭態度的樣貌。並以紫色視覺作為主軸，讓又熙在這次作品中展現出帥氣且帶有港風氣息的一面。此外，新單曲的視覺以紫色為主色調，她表示，從一開始與團隊討論時，就希望新歌的視覺能以紫色為主，「這個顏色跟我的星座很搭，有一種神秘感，某個程度也很像我自己。」在她看來，紫色不只象徵力量，也給人一種堅強、冷靜的印象，也呼應了這次歌曲的氛圍。Yohee又熙全新單曲〈Limited Edition〉1月13日數位上架。

更多緯來新聞網報導

高欣欣加油忘帶錢包首簽「切結書」 網驚：原來可以這樣

許瑋甯史上最痛女！林依晨《不夠善良》傲當聖母婊「太過癮了」