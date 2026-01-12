經典港片《古惑仔》為靈感 Yohee自製自編創作單曲
【緯來新聞網】來自香港的歌手Yohee又熙推出全新單曲〈Limited Edition〉，這次她不只包辦詞曲創作，更親自擔任音樂製作人與企劃A&R，並與為爆紅歌曲〈你知道你比晚霞好看嗎〉編曲的香港新銳音樂人Ryan.P共同編曲。這次兩人攜手打造結合洗腦饒舌與強烈律動感的作品，以「拒絕內耗」為主題，用直接、嗆辣的歌詞唱出對社會框架與無謂問題的反擊。再次挑戰編曲任務的又熙表示，編曲的靈感來自經典香港經典電影系列《古惑仔》，為作品注入更鮮明的街頭感與畫面感。她笑說：「很多台灣朋友對香港文化很好奇，常常有人問跟「古惑仔」相關的問題，我覺得這很有趣，就想把這個港味融入音樂裡。」
Yohee又熙推出全新單曲〈Limited Edition〉。（圖／索尼音樂提供）
歌曲靈感來自她的親身經歷，被陌生人探問隱私的不舒適，她表示，有一次看表演，靜靜站在角落觀察與學習，卻被一位不認識的音樂人頻頻搭話，頻問她「公司沒有底薪？公司投資你多少？吃住公司包嗎？」等讓她深感被冒犯的無禮問題，也讓她想到逢年過節到長輩總被追問「有買房了嗎？薪水多少？」的情況，進而思考社會上存在的種種「標準」與「框架」，激發出她的創作靈感，寫下新歌〈Limited Edition〉。Yohee又熙說：「〈Limited Edition〉是一首寫給所有被外界框架困住的人們的歌，希望大家能撕掉那些社會標籤，不再為迎合世界而內耗。」
又熙也分享自己有點強迫症，「行程一定要排好，不喜歡臨時變動。工作上，我可以勉強理解，但生活中就希望穩定。」錄音時，她為了配唱出不同的情緒，特地設計多種語氣與角色，讓自己像演員一樣切換狀態，「幸好沒瘋掉，一下要撲克臉，一下諷刺帶笑，就像把生活裡遇過的無禮問題一次唱完。」她說：「很多人覺得嘻哈一定要很兇，但我想創造自己的腔調。不是兇，而是高冷、有個性，但仍保留幽默。笑著回覆那些無禮的問題，還讓你拿我沒辦法，因為我又沒犯法，當然可以毫無保留的表達自己的感受。」
Yohee又熙為了全新單曲，邀請曾與時尚雜誌VOGUE、BAZAAR合作的造型師楷恩打造新造型，兩人從零開始討論，整體視覺以前衛時尚的賽車主題為核心，結合Y2K風格元素與銀飾，呈現出既未來感又帶點街頭態度的樣貌。並以紫色視覺作為主軸，讓又熙在這次作品中展現出帥氣且帶有港風氣息的一面。此外，新單曲的視覺以紫色為主色調，她表示，從一開始與團隊討論時，就希望新歌的視覺能以紫色為主，「這個顏色跟我的星座很搭，有一種神秘感，某個程度也很像我自己。」在她看來，紫色不只象徵力量，也給人一種堅強、冷靜的印象，也呼應了這次歌曲的氛圍。Yohee又熙全新單曲〈Limited Edition〉1月13日數位上架。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 191
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 51
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 1 天前 ・ 3
CPB／曹錦輝突然延後初登板 福州海俠說明原因
中國城市棒球聯賽（CPB）日前宣布，曾站上大聯盟的台灣投手曹錦輝，加入福州海俠隊預計1月13日先發，然而12日球隊突然發出公告表示「首次登板將延後亮相」，之後曹錦輝會以最佳狀態回歸。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 79
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 4 小時前 ・ 5
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避
Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋登場，昨（11）晚圓滿落幕淚點滿滿。5位成員相隔20年於2024年重返舞台，發行睽違已久的抒情歌〈分合〉，演唱會上再度唱起這首歌，阿弟回想起這段時間的經歷，一度感動地痛哭流涕，「一時唱得太投入，情緒有點激動，讓大家看到不專業的一面。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 19
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
銀樓黃金價格首破萬八！史上最高 他花5萬買金條變91萬元
中東局勢再起波瀾，伊朗政治不確定性升高，避險資金大舉湧入黃金市場，推升金價再寫歷史新高，國際金價一度衝上每盎司4,610美元，改寫歷史紀錄；國內黃金價格同步狂飆，銀樓牌告價每錢突破18,220元，同樣創下史上新高。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 110
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 9
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 5 小時前 ・ 991
東漂去旅行 台東免費6大海景秘境一次收！不花錢的美景最療癒
前往台東，沿著東海岸一路南下，太平洋的藍在眼前鋪展成最療癒的風景，而更迷人的，是這些美景完全不需要門票——只要願意停下腳步。從清水模建築襯托海景的大鳥休憩區、彷彿把天空收進畫面的華源觀景台「天空之鏡」，到筆直道路直通大海的太麻里車站與金剛大道，台東用最純粹的方式，邀請旅人感受「不花錢，卻最奢侈」的海岸風光。這次，就來一趟東漂去旅行，把 6 大免費海景秘境一次收藏。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 1
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 66
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 6 小時前 ・ 4
蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線
從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 21
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 6 小時前 ・ 254