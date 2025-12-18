經典溯源 / 大航空時代推手！跨時區旅者必備工具錶--勞力士GMT-Master簡史
前一陣子剛看完山崎豐子的經典名著《不沉的太陽》。記者出身的她除了以詳實的調查與犀利的文筆，赤裸裸的揭露了當年日本國營航空高層之貪婪與醜陋外，也鉅細靡遺的提到了1960年代時的長程航線飛行之辛苦。
受限於當時主力四發噴射客機波音707或DC8之航程限制（約6,000公里），以從東京飛往倫敦為例，需中停香港、喀拉蚩、 羅馬（或巴黎），補油補水補餐，並順便上下客；即便會有輪班，全部機組員關在飛機中的時間亦高達24–36 小時。而在這段航程中駕駛艙組員（正駕駛、副駕駛、飛行工程師）除了以 UTC（Coordinated Universal Time）為飛行計畫、航管通聯、航路時序、氣象資料與事故記錄的標準時間外，同時也須關注降落所在地的當地時間（Local Time），以及出發地或母公司的時間（Home Time），也就是共有三個時間需要注意！
所以當首只ROLEX勞力士GMT-Master發表時，幾乎可說是飛行組員的救星！至少不用再加加減減考驗心算能力，只要戴上GMT-Master，配合簡單的使用邏輯，UTC、Local Time、Home Time一次搞定，堪稱機師標配。加上其原創的紅藍雙色旋轉錶圈帥氣又強化其專業性，GMT-Master很快的普及於機組員、商務人士、軍機飛官，甚至是太空人之間。其近70年的發展歷程亦成為經典，除了是眾多它牌「致敬」的範本外，也是收藏家的追捧與研究標的。
而在這個週末勞力士官方舉辦的預約制『GMT-Master「穿越時區」特展』，亦將於台北市松山文創園區一號倉庫盛大舉辦。強烈建議你應該在看完本篇簡史後立刻上網預約場次，親身體會GMT-Master的傳奇故事。
1950 年代中期後長程商業飛行日漸普及，那時的航空機組員急切需要一種能同時掌握兩地時間的工具腕錶。於是汎美航空找上了勞力士，結果就是於1954年發表的初代目GMT-Master Ref.6542，搭載改良自Cal.1030的Cal.1065自動上鍊機芯。它用一根 24 小時指針搭配可雙向旋轉的 24 小時刻度錶圈，讓配戴者把錶盤的時、分針留給「Local Time」，再用 24 小時指針去指向「Home Time」。外圈再轉一下，第三個時區也能讀出來。這套讀時邏輯之所以成立，是因為 24 小時制把日夜切分得很直覺，所以 6542 那個紅藍雙色外圈並非純粹設計符號，而是把夜間與白天直接標在手腕上。6542 的另一個關鍵創新是放大日期窗的 Cyclops 放大鏡，與紅藍雙色錶圈都在當年被視為「新世代工具錶」該有的配備。
1959 年登場的 Ref.1675初期搭載Cal.1565機芯，隨後在 1960 年代中後期全面換裝 Cal.1575機芯，並成為此型號使用時間最長、也最成熟的機芯配置。 Cal.1575具備高度穩定度與實用性，後期更加入停秒功能，讓 GMT-Master 可精準校時。而也正是Cal.1575機芯的優異性能，Ref.1675 才得以成為 GMT-Master 系列中名副其實的「長青型號」。
到了 1979 年左右的 Ref.16750進化看似溫和，卻是後來 GMT-Master II 出現的鋪陳。搭載Cal.3075機芯，並引入快調日期功能，操作上少了「轉兩圈才能跳日」的麻煩；同時振頻提升到4Hz，規格往現代化靠攏，防水等級也提升至100米（之前為50米）。
真正的分水嶺在 1983 年。GMT-Master 的時針與 24 小時指針長期是「綁在一起」的，第二時區多半靠轉錶圈去讀時；GMT-Master II Ref.16760則透過全新研發的Cal.3085機芯，讓Local Time的時針能以一小時為單位獨立快調，24 小時指針維持Home Time不動，錶圈一樣保留顯示第三時區的功能。對真正需要頻繁落地換時區的人來說，飛機落地時先快調Local Time時針、日期也同步更新，可以立即融入當地的生活節奏。
Ref.16760 因為錶殼較厚，被藏家逆稱為 Fat Lady。它也把錶圈的配色語彙往外推進一步，除了俗稱百事可樂的紅藍圈外，俗稱可口可樂的紅黑圈也是炙手可熱的選項。
1989 年後，搭載Cal.3185的 Ref.16710 則把這套架構玩得更徹底，配色花樣更多且錶殼更薄，配戴適手性與收藏樂趣堪稱是歷代GMT-Master之最。且因為其生產期間從1989~2007年，所以在後期時甚至有搭載使用Parachrom 游絲Cal.3186機芯的隱藏版，搭配少見的變體字彩蛋版本，在收藏圈引起極大的討論。
進入 2000 年代後，GMT-Master II的下一個大改動不在指針，而在錶圈材料。2005 年視為GMT-Master II的全新起點，黃K金款 Ref.116718LN 率先導入 Cerachrom 陶瓷錶圈，外觀更厚實，並以全黑陶瓷錶圈取代過去五十年的鋁合金錶圈。但這段過程的代價就是雙色錶圈版本消失，因為初期的陶瓷錶圈只能做出單色。
2007 年的Ref. 116710LN 把陶瓷錶圈帶進不鏽鋼常規款內，等於宣告錶圈材質世代更替完成，抗括、抗紫外線、色彩穩定性都比鋁合金圈更符合「工具錶」邏輯。
雙色錶圈的回歸是另一個重要轉折。2013 年Ref. 116710BLNR 用黑藍雙色陶瓷錶圈證明製程突破，市場亦給了它 Batman 這個外號。
2014 年，經典的百事可樂紅藍陶瓷錶圈終於在白K金款 Ref.116719BLRO上面復活！不過直到2018 年不鏽鋼材質的Ref.126710BLRO發表後，百事可樂紅藍陶瓷錶圈才算是真正的回到第一線。其搭載的新一代Cal. 3285機芯亦具備 70 小時動力儲存、與更高效率的 Chronergy 擒縱系統。
2022 年發表的左錶冠Ref.126720VTNR則把錶冠與日期窗移到 9 點鐘位置，對左撇子或習慣戴右手的人更友善，其黑綠錶圈配色更是首次出現！2024 年Ref.126710GRNR 以灰黑雙色陶瓷錶圈取代過去全黑路線，某種程度上也呼應勞力士希望GMT-Master錶圈維持日夜雙色辨識的傳統，即使配色更低調，仍要保留這個系列的關鍵語彙。
回頭看 GMT-Master 的七十年演進，它之所以能長期維持「旅行錶標竿」的位置，原因其實相當務實。第一，它把跨時區的讀時需求拆解為可反覆執行的操作邏輯。從 Ref.6542 的紅藍雙色錶圈，用顏色直接區分日夜；到 GMT-Master II 導入可獨立快調的當地時針，目的始終一致，就是在飛航或旅途中，讓讀時這件事變得更直接、更不需要思考。第二，它把材料與結構的升級，集中在最容易磨損、也最影響判讀的部位，也就是錶圈與夜光顯示。無論是後來的陶瓷圈，或是 Chromalight 夜光，關心的都是長期使用下的耐用度與清晰度。
七十年過去，GMT-Master不斷精進其跨時區移動時的讀時與操作效率，毫無偏離初衷，而這正是勞力士最值得被尊敬的地方。
