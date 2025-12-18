經典溯源 / 大航空時代推手！跨時區旅者必備工具錶--勞力士GMT-Master簡史

鏡週刊Mirror Media

前一陣子剛看完山崎豐子的經典名著《不沉的太陽》。記者出身的她除了以詳實的調查與犀利的文筆，赤裸裸的揭露了當年日本國營航空高層之貪婪與醜陋外，也鉅細靡遺的提到了1960年代時的長程航線飛行之辛苦。

受限於當時主力四發噴射客機波音707或DC8之航程限制（約6,000公里），以從東京飛往倫敦為例，需中停香港、喀拉蚩、 羅馬（或巴黎），補油補水補餐，並順便上下客；即便會有輪班，全部機組員關在飛機中的時間亦高達24–36 小時。而在這段航程中駕駛艙組員（正駕駛、副駕駛、飛行工程師）除了以 UTC（Coordinated Universal Time）為飛行計畫、航管通聯、航路時序、氣象資料與事故記錄的標準時間外，同時也須關注降落所在地的當地時間（Local Time），以及出發地或母公司的時間（Home Time），也就是共有三個時間需要注意！

所以當首只ROLEX勞力士GMT-Master發表時，幾乎可說是飛行組員的救星！至少不用再加加減減考驗心算能力，只要戴上GMT-Master，配合簡單的使用邏輯，UTC、Local Time、Home Time一次搞定，堪稱機師標配。加上其原創的紅藍雙色旋轉錶圈帥氣又強化其專業性，GMT-Master很快的普及於機組員、商務人士、軍機飛官，甚至是太空人之間。其近70年的發展歷程亦成為經典，除了是眾多它牌「致敬」的範本外，也是收藏家的追捧與研究標的。

而在這個週末勞力士官方舉辦的預約制『GMT-Master「穿越時區」特展』，亦將於台北市松山文創園區一號倉庫盛大舉辦。強烈建議你應該在看完本篇簡史後立刻上網預約場次，親身體會GMT-Master的傳奇故事。

Ref.6542，1954年。
Ref.6542，1954年。

1950 年代中期後長程商業飛行日漸普及，那時的航空機組員急切需要一種能同時掌握兩地時間的工具腕錶。於是汎美航空找上了勞力士，結果就是於1954年發表的初代目GMT-Master Ref.6542，搭載改良自Cal.1030的Cal.1065自動上鍊機芯。它用一根 24 小時指針搭配可雙向旋轉的 24 小時刻度錶圈，讓配戴者把錶盤的時、分針留給「Local Time」，再用 24 小時指針去指向「Home Time」。外圈再轉一下，第三個時區也能讀出來。這套讀時邏輯之所以成立，是因為 24 小時制把日夜切分得很直覺，所以 6542 那個紅藍雙色外圈並非純粹設計符號，而是把夜間與白天直接標在手腕上。6542 的另一個關鍵創新是放大日期窗的 Cyclops 放大鏡，與紅藍雙色錶圈都在當年被視為「新世代工具錶」該有的配備。

  1. Ref.1675，1959年。
    Ref.1675，1959年。
  2. Cal.1575機芯。
    Cal.1575機芯。

1959 年登場的 Ref.1675初期搭載Cal.1565機芯，隨後在 1960 年代中後期全面換裝 Cal.1575機芯，並成為此型號使用時間最長、也最成熟的機芯配置。 Cal.1575具備高度穩定度與實用性，後期更加入停秒功能，讓 GMT-Master 可精準校時。而也正是Cal.1575機芯的優異性能，Ref.1675 才得以成為 GMT-Master 系列中名副其實的「長青型號」。

Ref.16750，1979年。
Ref.16750，1979年。

到了 1979 年左右的 Ref.16750進化看似溫和，卻是後來 GMT-Master II 出現的鋪陳。搭載Cal.3075機芯，並引入快調日期功能，操作上少了「轉兩圈才能跳日」的麻煩；同時振頻提升到4Hz，規格往現代化靠攏，防水等級也提升至100米（之前為50米）。

Ref.16760，1983年。
Ref.16760，1983年。

真正的分水嶺在 1983 年。GMT-Master 的時針與 24 小時指針長期是「綁在一起」的，第二時區多半靠轉錶圈去讀時；GMT-Master II Ref.16760則透過全新研發的Cal.3085機芯，讓Local Time的時針能以一小時為單位獨立快調，24 小時指針維持Home Time不動，錶圈一樣保留顯示第三時區的功能。對真正需要頻繁落地換時區的人來說，飛機落地時先快調Local Time時針、日期也同步更新，可以立即融入當地的生活節奏。

俗稱「可口可樂」的紅黑錶圈Ref.16760。
俗稱「可口可樂」的紅黑錶圈Ref.16760。

Ref.16760 因為錶殼較厚，被藏家逆稱為 Fat Lady。它也把錶圈的配色語彙往外推進一步，除了俗稱百事可樂的紅藍圈外，俗稱可口可樂的紅黑圈也是炙手可熱的選項。

  1. Ref.16710，1989年。
    Ref.16710，1989年。
  2. 搭載Parachrom 游絲的Cal.3186機芯。
    搭載Parachrom 游絲的Cal.3186機芯。

1989 年後，搭載Cal.3185的 Ref.16710 則把這套架構玩得更徹底，配色花樣更多且錶殼更薄，配戴適手性與收藏樂趣堪稱是歷代GMT-Master之最。且因為其生產期間從1989~2007年，所以在後期時甚至有搭載使用Parachrom 游絲Cal.3186機芯的隱藏版，搭配少見的變體字彩蛋版本，在收藏圈引起極大的討論。

  1. Ref.116718LN，2005年。
    Ref.116718LN，2005年。
  2. 勞力士首款陶質字圈，全黑色，刻字鍍上黃金。
    勞力士首款陶質字圈，全黑色，刻字鍍上黃金。

進入 2000 年代後，GMT-Master II的下一個大改動不在指針，而在錶圈材料。2005 年視為GMT-Master II的全新起點，黃K金款 Ref.116718LN 率先導入 Cerachrom 陶瓷錶圈，外觀更厚實，並以全黑陶瓷錶圈取代過去五十年的鋁合金錶圈。但這段過程的代價就是雙色錶圈版本消失，因為初期的陶瓷錶圈只能做出單色。

Ref. 116710LN，2007年。
Ref. 116710LN，2007年。

2007 年的Ref. 116710LN 把陶瓷錶圈帶進不鏽鋼常規款內，等於宣告錶圈材質世代更替完成，抗括、抗紫外線、色彩穩定性都比鋁合金圈更符合「工具錶」邏輯。

Ref. 116710BLNR，2013年。
Ref. 116710BLNR，2013年。

雙色錶圈的回歸是另一個重要轉折。2013 年Ref. 116710BLNR 用黑藍雙色陶瓷錶圈證明製程突破，市場亦給了它 Batman 這個外號。

  1. Ref.116719BLRO，2014年。
    Ref.116719BLRO，2014年。
  2. 完成刻字鍍層工序後，進行紅藍雙色Cerachrom字圈的表面磨光 。
    完成刻字鍍層工序後，進行紅藍雙色Cerachrom字圈的表面磨光 。
  3. Ref.126710BLRO，2018年。
    Ref.126710BLRO，2018年。
  4. Cal.3285機芯。
    Cal.3285機芯。

2014 年，經典的百事可樂紅藍陶瓷錶圈終於在白K金款 Ref.116719BLRO上面復活！不過直到2018 年不鏽鋼材質的Ref.126710BLRO發表後，百事可樂紅藍陶瓷錶圈才算是真正的回到第一線。其搭載的新一代Cal. 3285機芯亦具備 70 小時動力儲存、與更高效率的 Chronergy 擒縱系統。

  1. Ref.126720VTNR，2022年。
    Ref.126720VTNR，2022年。
  2. Ref.126710GRNR，2024年。
    Ref.126710GRNR，2024年。

2022 年發表的左錶冠Ref.126720VTNR則把錶冠與日期窗移到 9 點鐘位置，對左撇子或習慣戴右手的人更友善，其黑綠錶圈配色更是首次出現！2024 年Ref.126710GRNR 以灰黑雙色陶瓷錶圈取代過去全黑路線，某種程度上也呼應勞力士希望GMT-Master錶圈維持日夜雙色辨識的傳統，即使配色更低調，仍要保留這個系列的關鍵語彙。

不同GMT-Master II款式的24小時指針。
不同GMT-Master II款式的24小時指針。

回頭看 GMT-Master 的七十年演進，它之所以能長期維持「旅行錶標竿」的位置，原因其實相當務實。第一，它把跨時區的讀時需求拆解為可反覆執行的操作邏輯。從 Ref.6542 的紅藍雙色錶圈，用顏色直接區分日夜；到 GMT-Master II 導入可獨立快調的當地時針，目的始終一致，就是在飛航或旅途中，讓讀時這件事變得更直接、更不需要思考。第二，它把材料與結構的升級，集中在最容易磨損、也最影響判讀的部位，也就是錶圈與夜光顯示。無論是後來的陶瓷圈，或是 Chromalight 夜光，關心的都是長期使用下的耐用度與清晰度。

  1. 勞力士刊登廣告慶祝泛美航空開通首班紐約直飛莫斯科的跨大西洋航班，機長 C.N.華倫在飛行途中佩戴GMT-Master 腕錶 。
    勞力士刊登廣告慶祝泛美航空開通首班紐約直飛莫斯科的跨大西洋航班，機長 C.N.華倫在飛行途中佩戴GMT-Master 腕錶 。
  2. 汎美航空波音707客機。
    汎美航空波音707客機。
  3. 正在以駕駛艙天文潛望鏡搭配GMT-Master腕錶校正經度的組員。
    正在以駕駛艙天文潛望鏡搭配GMT-Master腕錶校正經度的組員。
  4. 中尉兼航空工程師威廉・J.・黎特的照片。1967年10月3日，他佩戴著GMT-Master腕錶，駕駛X-15型火箭飛機創下時速高達7,274公里（6.7馬赫）的歷史紀錄。
    中尉兼航空工程師威廉・J.・黎特的照片。1967年10月3日，他佩戴著GMT-Master腕錶，駕駛X-15型火箭飛機創下時速高達7,274公里（6.7馬赫）的歷史紀錄。
  5. 太空人斯圖爾特・A.・羅薩在執行太陽神14號任務期間為自己佩戴的GMT-Master腕錶拍攝的照片，附本人親筆留言。
    太空人斯圖爾特・A.・羅薩在執行太陽神14號任務期間為自己佩戴的GMT-Master腕錶拍攝的照片，附本人親筆留言。

七十年過去，GMT-Master不斷精進其跨時區移動時的讀時與操作效率，毫無偏離初衷，而這正是勞力士最值得被尊敬的地方。

