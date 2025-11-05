鏡週刊Mirror Media

經典溯源 / 推動機械錶復興的傳奇工作馬！Valjoux 7750如何帶領瑞士錶壇走過半世紀

鞠豪傑 Jet Chu

記得2000年左右剛入行時適逢機械錶復興後的黃金時期，許多瑞士甚至德國的高級腕錶陸續引進台灣，其中最讓我著迷的自然非俗稱「三眼」的機械計時碼錶莫屬。按下計時按把後，看著中央計時大秒針如小跑步般的律動感，就算整晚盯著看也不厭倦。

但隨著工作需求接觸的計時碼錶數量日增，很快就發現即便品牌與新聞稿上的機芯編號都各不相同，但卻有數量不少的計時碼錶都有著相似的面容與手感。如左三眼副錶盤、硬梆梆的按把啟停與歸零手感、以及自動盤空轉時的超有感晃動，都指向這些品牌使用的是同一顆機芯！沒錯，就是號稱有史以來最普及、最耐用，也最好魔改的機械計時碼錶機芯--Valjoux 7750。

廣告

問世以來超過半世紀，Valjoux 7750幾乎稱霸機械錶壇。從入門錶款到高端品牌，它與衍生款式的身影無所不在。而如果回頭看看Valjoux 7750的發展，會發現除了與瑞士製錶產業的緊密連結超乎想像外，其起起伏伏的戲劇性歷程，亦足以拍成一部關於堅持與復興的好萊塢大作。

Valjoux SA的機芯廣告，而「Valjoux」則是Vallée de Joux（汝山谷）的縮寫。

Valjoux 7750 的誕生與存續，是瑞士製錶業從石英危機中復興的關鍵故事。這枚機芯於 1973 年正式問世，由年僅 24 歲的 Edmond Capt設計，他當時任職於 Valjoux SA，一家起源自 1901 年 Reymond Frères SA 的家族機芯工坊。該廠於 1929 年改名為 Valjoux SA，而「Valjoux」則是Vallée de Joux（汝山谷）的縮寫。Valjoux SA因生產 Cal. 22、23、72 等導柱輪計時碼錶機芯聞名，後於 1944 年併入 Ebauches SA（瑞士機芯製造聯合組織）旗下，1983 年隨企業整併歸入 ETA機芯產業體系。

    SEIKO Cal.6139。
    Heuer Calibre 11。
    ZENITH El Primero。

1969年SEIKO發表了全球首枚石英腕錶ASTRON，引爆了所謂的「石英革命」。而有趣的是，當年也正是自動計時碼錶機芯競賽鳴槍起跑的一年。東洋宿敵SEIKO搶先發表了具備導柱輪與垂直離合器的Cal.6139，令瑞士人倍感壓力。而Dubois-Dépraz、Büren、Breitling和Heuer所組成的「Project 99」聯盟則發布了Calibre 11，一款以Büren微型自動盤機芯為基礎，搭配Dubois-Dépraz計時碼錶模組的複合式計時碼錶機芯。ZENITH則憑藉著1950年末期收購Martel Watch Co.的技術資源，開發了具備5Hz高振頻的3019 PHC自動計時碼錶機芯，也就是之後聞名錶壇的「El Primero」。

Valjoux 7733。

Valjoux當時最暢銷的計時碼錶機芯為手上鍊的Valjoux 7733（源自於Venus 188），性能穩定且價格合宜，但僅能手上鍊是其最大硬傷。Valjoux為了扭轉劣勢，特別挖角了當時年僅24歲的製錶師兼工程師Edmond Capt，擔任新款自動上鍊計時碼錶機芯的開發者。

7750之父Edmond Capt。

此君何許人也，竟能堪此大任?1946年出生於Le Brassus（對！就是AP總部所在地），Capt畢業後隨即進入勞力士工作，但出於對故鄉汝山谷的熱愛，他一年後就應Valjoux邀請，加入代號「7750」新機芯的開發計劃。7750於1970年開始研發，Valjoux開出的條件為要在最短的時間內，研發出一枚自動上鍊、日期與星期可以快調，結構簡單、單價合宜，更適合大量生產的計時碼錶機芯。

    7750的心形凸輪。
    取代導柱輪，以沖壓板結合而成的多層切換控制凸輪。
    基本版的7750除了基板外，大部分的零件都以沖壓方式製造，彈簧也是便宜的鋼線彈簧，部分推桿甚至還使用了Delrin工程塑膠零件，寶石數也僅有17石。
    7750的7.9 毫米的厚度導因於其三明治多層結構。

為了達到目標，Capt以7733的架構為基礎，並重新設計了前者的凸輪與槓桿（Cam & Lever）機構，而不使用精緻但費工費時的導柱輪（Column Wheel）。Capt同時重新設計了自動上鍊系統，採用棘輪式單向上鍊（Pawl Winding System），並搭配更重的自動盤，空轉時的「狂甩感」亦是7750的「個性」證明。然後除了基板外，大部分的零件都以沖壓方式製造，彈簧也是便宜的鋼線彈簧，部分推桿甚至還使用了Delrin工程塑膠零件，寶石數也僅有17石。7750的直徑 30 毫米，7.9 毫米的厚度則是導因於其三明治多層結構，雖然會影響到配戴舒適性，但在日後反而讓它更易於附加功能。振頻4Hz與42小時動力儲存在當時則算是均標。

而為了加快開發速度，Capt還導入了電腦輔助設計（CAD），這在當時的瑞士錶壇可說是劃時代的創舉！1973年Valjoux 7750正式上市，價格合理交貨迅速，短時間內就創下高達10萬枚的銷售佳績，讓Valjoux又拿回計時碼錶機芯的領導地位，直到.....

    SEIKO於1975年發表的 0634-5000液晶顯示石英計時碼錶。
    ZENITH製錶師Charles Vermot。

石英風暴的衝擊力在1975年達到最高峰！不僅是一般石英機芯，SEIKO發表的 0634-5000石英計時碼錶雖為液晶顯示，但便宜精準且讀時直覺，讓機械計時碼錶的工具價值瞬間歸零。1975年ZENITH高層命令製錶師Charles Vermot將El Primero 相關生產設備與文件全數銷毀，但Vermot私下抗命將數百件治具與全套技術資料藏在廠房閣樓，並逐一註記，造就了之後的品牌復興。

而無獨有偶的，Valjoux也命令Edmond Capt「賜死」7750，但Capt也如同Vermot般陽奉陰違，將7750的相關圖紙與設備偷藏在某個「安全」的地方，直到1983年機械錶工藝復興。1985年ETA收購了Valjoux，而在1978年跳槽到Frédéric Piguet擔任技術總監的Edmond Capt，也利用其在SWATCH Group中的影響力，大力的推廣Valjoux 7750，或該稱其為「ETA」7750。

    浩劫重生後的「ETA 」7750。
    ETA推出的多種7750衍生功能款式。

機械錶復興後，對於通用計時碼錶機新的需求急速成長！7750適合大量生產的特性正好切入此需求。而ETA也順水推舟的推出多種衍生功能款式，如中央日期指示、星期、月份、月相顯示的7751，GMT、24小時、日期顯示的7754等，可說是族繁不吉備載。而隨著透明錶背的標配化，原本毫不考慮鑑賞價值的7750也跟著小針美容，原本的工程塑膠推桿用金屬材質取代，基本寶石數也從17石增加到25石。7750家族迅速被當時需「芯」若渴的高級錶壇大量沿用，除了日系品牌外幾乎都可以見到它的芳蹤。

    1984年Breitling為了慶祝創立百年發表了Chronomat計時碼錶，搭載的正是7750機芯。
    Da Vinci萬年曆計時碼錶（1985）。
    IWC製錶大師Kurt Klaus。
    LONGINES L688機芯。

舉幾個有意思的例子。1984年Breitling為了慶祝創立百年發表了Chronomat計時碼錶，搭載的正是7750機芯，但別忘了Breitling正是7750當年的競爭對手--Calibre 11的共同開發者之一。而7750容易修改與套模組的特性，也讓IWC的人間國寶製錶師Kurt Klaus以它為基礎，於1985年魔改出了Da Vinci萬年曆計時碼錶。至於更久以後的LONGINES L688機芯，則是將導柱輪又裝了回去，並在細節與外觀部分做了最佳化處理。

    SELLITA SW500。
    La Joux-Perret Calibre L100。

ETA於2002年時宣布將逐漸停供通用機芯給非SWATCH Group品牌，SELLITA便趁勢於2009年發表了7750的副廠機芯SW500。La Joux-Perret之後也推出了具備大型導柱輪的Calibre L100副廠機芯。原廠的Valjoux/ETA 7750，再加上了上述使用這些副廠機芯的腕錶品牌，7750族系可說早已在錶壇花果滿林。

Valjoux/ETA 7750就如同樸實無華，卻又不可或缺的強健工作馬般，繼續牽引著機械錶工藝文化負重前行。

為了滿足當年的設計需求，7750沒有美美的外觀、計時功能操作手感生硬、自動盤晃動明顯，厚度更是超越群芯！但卻因此在機械錶復興後搭上了如大錶風潮般的順風車，上述缺點更成為錶迷稱許它的獨特「性格」，可說是瑞士錶壇、甚至是世界上最偉大的機械計時碼錶機芯。就如同樸實無華，卻又不可或缺的強健工作馬般，繼續牽引著機械錶工藝文化負重前行。

