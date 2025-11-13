經典熱炒菜！三杯米血
三杯米血
三杯料理總是讓人非常下飯將米血用三杯的方式料理不只可以配飯吃還可以當零嘴或配茶,一上桌馬上吃光光
食材
米血, 450 克
蔥段.薑片.蒜頭.辣椒, 適量
醬油膏, 2 大匙
米酒, 2 大匙
麻油, 2 大匙
細砂糖, 1 小匙
水, 100 克
九層塔, 20 克
料理步驟
步驟 1：麻油倒入鍋中加熱後轉中小火將薑片放入煸香
步驟 2：辛香料放入爆香後將米血倒入
步驟 3：加入所有調味料一起翻炒至縮汁
步驟 4：起鍋前放入九層塔拌香即可
步驟 5：完成
