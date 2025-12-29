「經典玩具」回來了 7、8年級生嗨喊：想敗！

生活中心／李筱舲報導



經典懷舊玩具將重出江湖！近日有網友在瀏覽日系服飾品牌的官網時，意外看到即將上架的商品中，竟出現「電子雞」。此消息很快的在社群引起熱議，讓許多7、8年級生的童年回憶再次湧現，一名網友感嘆表示：「大家準備好了嗎？時尚是個輪迴，它回來了」。





日系服飾品牌下周開賣「經典懷舊玩具」 7、8年級生期待嗨喊：它回來了！

一名網友指出，自己在看日系服飾品牌下個月的新品，意外發現電子雞將重出江湖。（圖／翻攝日本UNIQLO官網）





一名網友在Threads上發文表示：「在看日系服飾品牌下個月的新品，結果發現…電子雞？」這篇貼文一出，吸引眾多網友湧入留言區熱議，許多7、8年級生表示：「電子雞！！我要哭出來了」、「大家準備好了嗎？時尚是個輪迴，它回來了」、「歷史是個大迴圈，現在夢回1995是吧」、「好懷念」、「想敗」、「小時候的一台要上千塊，現在買的是情懷！」。

廣告 廣告

日系服飾品牌下周開賣「經典懷舊玩具」 7、8年級生期待嗨喊：它回來了！

消息曝光後也讓大票7、8年級生相當期待，更有網友讚嘆：「現在買的是情懷！」。（圖／翻攝日本UNIQLO官網）

據了解，為慶祝電子雞公司30週年紀念，特別與日系服飾品牌合作，推出一系列的懷舊商品。商品目前已於日本開賣，台灣則預計在明年1月5日上市。對於許多7、8年級生而言，電子雞不只是玩具，更是放學後必須準時「餵食、清便、互動」的共同記憶。雖然有部分消費者認為這次的聯名商品定價偏高，但仍有許多人看中的是那份「握在手裡的單純快樂」。





原文出處：日系服飾品牌下周開賣「經典懷舊玩具」 7、8年級生期待嗨喊：它回來了！

更多民視新聞報導

200萬買0050怎分配？All in派：川普發瘋勝率高！

強震後卜出空亡卦！命理師揭「這時間」大地恐再動怒

英研發「1針擋多癌」疫苗！目標「10年內普及」

