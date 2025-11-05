經典神作登大銀幕！《空之境界劇場版 俯瞰風景》確認11月21日在台灣上映

由知名遊戲公司 TYPE-MOON 與動畫製作公司 ufotable 聯手打造的經典動畫《空之境界劇場版》，其首部曲《空之境界劇場版：第一章「俯瞰風景」》確定將於 11 月 21 日首度在台灣大銀幕上映！

等待多年，終於要登上大銀幕！（圖源：GaragePlay 車庫娛樂／空之境界劇場版 俯瞰風景）

第一章「俯瞰風景」被許多粉絲譽為「神作」，在問世多年後終於迎來戲院上映的機會，期待能透過大銀幕與震撼音效，體驗這部經典的魅力。第一章「俯瞰風景」的故事描述連續多名少女從廢棄大樓頂樓墜落身亡，遺體遍布曾為城市地標的巫條大樓。傳言中，屋頂上浮現著名為「霧繪」的神祕少女身影。當墜樓事件達到第五起，擁有「直死之魔眼」的兩儀式，終於踏入謎團的核心──看見萬物死之輪廓的她，將直面一場生命與意識交錯的深層真相。。

廣告 廣告

《空之境界劇場版》不僅是 TYPE-MOON 龐大世界觀的經典起點之一，更是動畫公司 ufotable 經典作品改編，展開「空之境界」劇場七部曲序章。本作以其寫實與詩意交織的獨特美學，以及對生命、孤獨等存在議題的深刻探討，在動畫史上留下深刻的印記。更集結了坂本真綾、鈴村健一、本田貴子、藤村步和田中理惠...等豪華聲優陣容，將帶領觀眾一同墜入那凝視死亡的都市懸案中。