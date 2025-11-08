經典科幻RPG《質量效應》系列還有呼吸！執行製作人曝正全力開發新作，「還有新戀愛劇情！」
自從 2020 年 EA 與 Bioware 宣布經典科幻 RPG《質量效應》的新作正在開發以來已經過去五年了，這五年間許多《質量效應》的粉絲們對於續作的態度都從原先的興奮，轉而變得更懷疑這款續作有沒有真的在開發中了。而昨（7）天《質量效應》系列的執行製作人 Mike Gamble 就打破沉默，發文表示《質量效應》的新作已經正在開發中，並表示過去幾年對 Bioware 來說很忙碌，但目前工作室已經全心投入、專注於《質量效應》的新作了。
《質量效應》執行製作人 Mike Gamble 昨（7）天特別發文與《質量效應》粉絲們一起慶祝遊戲中非常重要的 N7 日，並且也非常感謝《質量效應》玩家社群長久以來的支持。而他也表示要澄清一個事實，就是《質量效應》的最新作目前已經正在開發中了。Mike Gamble 表示，EA 與 Bioware 工作室仍然希望講更多的《質量效應》故事，並表示過去幾年中 Bioware 真的很忙，但目前開發團隊已經專注於《質量效應》新作的開發，並暗示在新作中也有許多新設計的戀愛劇情。
Mike Gamble 並也提及，目前他們也正在與 Amazon 合作，打造《質量效應》的影集，影集主要講述的故事劇情將會放在經典的《質量效應》三部曲與新作之間的時間線，但並不會將《質量效應》中受到大家歡迎的薛帕德指揮官故事搬到影集裡。而事實上，對於《質量效應》系列的粉絲來說這次更新也是一個非常正面的好消息，因為距離上一個平價普普的系列最新作《質量效應 仙女座》已經過去 8 年了，但全球許多系列粉絲仍然期待能體驗到更多這個科幻宇宙的故事劇情。
