經典童書《戴帽子的貓》首登大銀幕！原著獲讚改變美國兒童閱讀文化

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《戴帽子的貓》改編自暢銷童書。（圖／華納兄弟提供）

《戴帽子的貓》為創下美國出版史傳奇紀錄的國寶級童書，如今首度改編為同名動畫電影，正式預告中可以看到，頭戴紅白條紋高帽、個性古靈精怪的「戴帽子的貓」，以招牌幽默與天馬行空的行事風格，帶領觀眾闖進色彩繽紛又充滿驚喜的世界。

原著改變美國兒童閱讀文化

由蘇斯博士創作的《戴帽子的貓》最早於1957年出版，被譽為改變美國兒童閱讀文化的重要里程碑。作品打破當時兒童讀物偏向說教與保守的風格，創造出調皮搗蛋卻充滿魅力的「戴帽子的貓」，陪伴孩子們在平凡生活中展開無限想像。

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書中大量運用押韻與文字遊戲，全書更僅以不到300個英文單字構成，成功讓無數兒童在閱讀故事的同時學習語言，也因此成為許多家庭與學校指定的經典讀物。問世至今，《戴帽子的貓》已被翻譯成數十種語言，全球累積銷量突破千萬冊，更高居紐約公共圖書館「歷史十大最多次借閱書籍」第二名。

電影展開奇幻旅程 勾起童年回憶

電影以一對剛搬到新家的姊弟作為故事主軸，面對陌生的環境與全新生活，兩人顯得無所適從，而最懂得帶來歡樂與驚喜的「戴帽子的貓」，則決定接下這項特別任務，希望重新找回他們的笑容，也藉此保住自己的魔法帽。沒想到過程中，姊弟竟意外在搬家紙箱中發現一只神秘時光錶，開啟一段橫跨過去與回憶的奇幻旅程。

預告中可以看到，隨著旅程展開，畫面不僅充滿絢麗色彩與超現實場景，預告尾聲更驚喜曝光系列最受歡迎的超萌角色「東西一號」與「東西三號」，這對頂著藍色亂髮、身穿紅色服裝的經典搗蛋鬼一登場便引爆粉絲熱議，也讓許多觀眾直呼童年回憶瞬間湧現。

《戴帽子的貓》預告出現最受歡迎的角色「東西」們。（圖／華納兄弟提供）

集結豪華配音陣容

主角「戴帽子的貓」由《殺手進城》比爾哈德獻聲，其他卡司包括《奇異博士2：失控多重宇宙》霍奇爾戈梅茲（Xochitl Gomez）、《吸血鬼家庭屍篇》麥特貝瑞（Matt Berry）、《小學風雲》昆塔布倫森（Quinta Brunson）、《水漾的女人》寶拉貝爾（Paula Beer）、迪亞哥馬汀尼斯（Tiago Martinez）、《絕命毒師》吉安卡洛伊坡托（Giancarlo Esposito）、《Barbie芭比》亞美莉卡費雷拉（America Ferrera）、《週六夜現場》楊伯文、《打不倒的金咪》泰塔斯伯傑斯（Tituss Burgess）等。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導