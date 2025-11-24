經典粵菜詮釋蟹饗風華 「一蟹千味・旬蟹之饗」限時開吃！

記者李鴻典／台北報導

當蟹膏在舌尖緩緩化開，秋冬最迷人的「蟹宴」也隨之展開。海峽會以「一蟹千味・旬蟹之饗」為主題，選用老饕最愛的台灣十大人氣螃蟹，如花蟹、紅蟳、三點蟹和日本松葉蟹…等食材，集結旗下《辰男台粵饗宴》與《懷石SHABU SHABU》餐系，以多元料理語彙詮釋粵式細火與懷石鍋物。

海峽會以「一蟹千味・旬蟹之饗」。（圖／品牌業者提供）

老菜新作的「手拆蟹肉戈渣」承襲粵式經典"戈渣"點心工藝，以外酥內糯的雞肉戈渣搭配紅蟳蟹肉，交織出滑嫩與酥脆的和諧層次，再以魚子醬點綴，讓傳統粵菜點心綻放出現代奢雅氣韻。而「帕瑪森起司馬蹄蟹蓋寶」則以西式技法重新構思蟹蓋料理，運用焗烤方式將三點蟹肉、馬斯卡彭起司與馬蹄丁結合，創造綿密與脆口雙重口感，展現粵菜工藝與西式現代風味的平衡美學。

手拆蟹肉戈渣。（圖／品牌業者提供）

帕瑪森起司馬蹄蟹蓋寶。（圖／品牌業者提供）

除延續對經典粵菜的當代詮釋外，更運用多元料理語彙探索風味呈現，從順德細火到獅城辛香，串連粵饌風華，開啟一場粵藝融匯的旬蟹饗宴。「順德魚湯松葉蟹」以香煎手法鎖住松葉蟹的原鮮，並運用順德料理的細火功夫熬煮魚湯，先將鮮魚煸炒至焦香，再加入高湯大火熬至乳白濃稠湯底，最後以蝦油與蝦籽點綴提味，讓蟹的甘鮮與魚湯的醇厚香氣相互襯托。

順德魚湯松葉蟹。（圖／品牌業者提供）

在順德細火的溫潤之後，「獅城香辣鱈場蟹芙蓉」隨之開展辛香熱烈的風貌，形塑出鮮明而多層次的味覺篇章。以清蒸鱈場蟹搭配主廚赴新加坡習得的經典香辣醬，辛香濃郁、海味層層堆疊，再以蛋白芙蓉承托，既平衡辣韻，也襯托出蟹肉的鮮甜；搭配酥炸吐司一同享用，讓酥、嫩、辣、鮮等多重風味在口中交織，勾勒出獅城料理熱烈又細膩的風貌

獅城香辣鱈場蟹芙蓉。（圖／品牌業者提供）

。而「百花蟹鉗香米飯」則以蝦仁手打成漿包覆松葉蟹鉗酥炸後，佐以金湯藤椒汁，酸香與椒麻香和蟹肉鮮甜相映成趣，搭配「金包銀」手法炒製的粵式香米飯，火候精準、香氣馥郁，展現正統粵菜的精湛火候與手藝。

百花蟹鉗香米飯。（圖／品牌業者提供）

順應廣東菜講究「順時而食」的飲食之道，秋冬進補更重「溫中調養」。海峽會廚藝總監方永銘以「溫補寒、平衡蟹性」為主軸，將粵菜細膩火候與食材屬性之道融入料理中。

黨參花菇燉雞盅。（圖／品牌業者提供）

「黨參花菇燉雞盅」選用上等去骨土雞腿搭配常用於補氣養血的黨參、花菇、紅棗等溫性食材老火靚湯，燉出層次分明的醇厚湯韻，完美體現粵菜的深度與細膩風味。「紫蘇午魚佐蟹黃膏」則選用當季午仔魚，以清酒醃漬後包裹紫蘇葉油炸，外酥內嫩。紫蘇淡香襯托魚肉鮮甜，同時調和蟹的寒性；搭配以蟹黃與蟹肉炒製的濃郁蟹黃醬，最後再撒上炸紅醋薑點綴，為整體風味帶來亮點與層次。

紫蘇午魚佐蟹黃膏。（圖／品牌業者提供）

《懷石SHABU SHABU》同步推出冬季限定「松葉蟹A5和牛」雙人火鍋套餐，以旬味松葉蟹的細膩鮮甜與日本A5和牛的豐潤油香，交織出細緻優雅的海陸饗宴。主廚嚴選柴魚昆布高湯襯托食材原味，使海味與肉香於鍋中交融出多層次的鮮韻。套餐每套12,000元，限時供應至12月31日止，冬日時節於湯霧氤氳間感受溫潤、細膩與奢華交織的味覺旅程。

日本直送松葉蟹×A5和牛雙人套餐。（圖／品牌業者提供）

《辰男台粵饗宴》「雙蟹饗宴」

套餐$3,680元 / 位(10%服務費另計)

販售期間：即日起至12/31止

《懷石SHABU SHABU》「松葉蟹A5和牛」雙人火鍋套餐

雙人套餐每套12,000元 / 位(10%服務費另計)

販售期間：即日起至12/31止

國際名廚企劃登場！由MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉（Richie Lin）與泰國廚神Ian Kittichai共同打造的當代海岸料理餐廳「COAST」，將首度攜手泰國觀光局推出「泰味新境 The Amazing Flavors of Thailand 」半年主題企劃，邀10位以上泰國頂尖名廚、以時令海鮮結合泰式風味，帶來跨越國界的精緻美食體驗。

COAST推出「泰味新境」限時套餐。（圖／品牌業者提供）

活動11月25日開跑，首波釋出6位夢幻陣容，包括米其林星廚與「亞洲50最佳餐廳」人氣名廚，他們的經典菜色將於COAST重新演繹，組成台灣限定的8道式「泰味新境」套餐與單點料理，讓饕客在台北即可一次品嚐多間泰國預約困難名店的招牌美味。

「鮪魚｜香茅｜拉帕」，在鹹、甜、辣等多重滋味中酸香突出，讓人一口置身泰國。（圖／品牌業者提供）

COAST除與台北晶華酒店合作推出結合住宿與兩客套餐的「晶饗暹羅美食假期」住房專案，11月25日至2026年2月25日，前往用餐的客人還有機會抽中泰國航空台北-泰國曼谷雙人來回機票。

「當日鮮魚｜牡蠣｜苦瓜」可嘗到魚鱗酥脆口感，輕盈的苦瓜泡泡讓人驚喜。（圖／品牌業者提供）

令人歡愉的聖誕佳節即將到來，寒居酒店特別攜手法國時尚品牌Chloé推出聖誕限定活動。2樓BeGood餐廳12月1日起推出「幻采冬香」聯名聖誕香氛雙人下午茶，每組1,680元+10%，優雅享用法式甜點與飲品，再贈Chloé秋冬新品香氛好禮乙組，需提早三日預訂。

寒居酒店BeGood「幻采冬香」聯名聖誕香氛下午茶活動形象照。（圖／飯店業者提供）

住房部分，12月1日至12月25日推出「冬日花漾」聯名聖誕香氛住房專案，每房每晚6,000元+15.5%起，入住指定房型即贈Chloé頂級香氛「仙境花園」系列產品，並可享翌日BeGood早餐。聯名餐飲與住房活動每日限量供應，售完為止。此外，寒居酒店12月期間將於館內展示聯名聖誕裝置藝術與Chloé香氛體驗檯，引領旅人們展開奇幻香氣之旅。

寒居酒店BeGood「幻采冬香」聯名聖誕香氛下午茶贈禮。（圖／飯店業者提供）

台北喜來登粵菜餐廳辰園迎來新任主廚伍志杰，於12月1日推出以傳統粵菜技藝呈現的12道新菜。伍志杰主廚來自馬來西亞的廚師世家，自十三歲踏入香港大排檔後廚，一路在嚴苛的粵菜體系中磨練心性，曾於瑞典與澳洲鑽研老派廣東菜底蘊，更待過米其林三星粵菜餐廳、熟稔國際高端中餐廳營運體系。

台北喜來登辰園新任主廚伍志杰。（圖／飯店業者提供）

伍志杰信奉「粵菜不離本」，如坊間頂湯可能燉煮5-6小時即可，但辰園的「瑤柱煎官燕佐頂上湯」得慢熬至少8小時，另外如「堂啫海鹽薑茸焗海星斑」則是考驗主廚對於食材特性與火侯掌控，上任後不斷調整每位師傅的調味與技法，使團隊站在同一條水平線上，他相信唯有廚房團隊的水準與理念一致，才能確保料理的品質穩定。伍志杰主廚新菜每道料理680元+10%起。

台北喜來登辰園伍志杰主廚新菜「堂啫海鹽薑茸焗海星斑」。（圖／飯店業者提供）

