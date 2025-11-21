經典美國西部四城深度遊：穿越自然奇景與歷史風華的壯麗旅程

對於渴望探索美國西部壯闊景緻與多元文化的旅客而言，一條融合自然奇景、歷史痕跡與現代都市風情的經典路線正式登場。此次精心規劃的「經典美國西部四城」行程，將帶領旅客從台北出發，深度走訪舊金山、洛杉磯、拉斯維加斯及聖地牙哥，並暢遊多個世界級國家公園與海岸公路，體驗一場視覺與心靈的饗宴。

金門大橋

全球最美海岸線與藝術小鎮的洗禮

旅程從浪漫的「霧都」舊金山展開，隨即前往聞名遐邇的17英里海岸線與充滿波希米亞風情的卡梅爾小鎮。緊接著，旅程駛上被譽為「全球最美海岸公路」的加州1號公路精華段。旅客將親眼見證大蘇爾的磅礡海岸與巍峨懸崖，並在比克斯比大橋這座工程與自然完美結合的地標前駐足，感受金色餘暉灑落太平洋的電影級場景，體驗令人屏息的絕美風光。

廣告 廣告

行程亦包含參觀宛如歐洲城堡的赫氏古堡、充滿丹麥風情的索爾萬以及迷人的濱海城市聖塔芭芭拉，一路沿著陽光抵達天使之城——洛杉磯。

世紀之吻

軍港風情與洛杉磯都會魅力

南加州的重頭戲之一是前往太平洋艦隊最大軍港——聖地牙哥。旅客將漫步於聖地牙哥舊城區，感受西班牙與墨西哥的歷史交融，並在巴爾波亞公園這座美國最大的城市文化公園中欣賞西班牙文藝復興風格的建築。此外，標誌性的「世紀之吻」 雕像，也將引領人們回二戰勝利時的歡欣時刻。

回到洛杉磯，行程將進行市區深度探索，包括拜訪著名的星光大道、中國戲院，並登上格里菲斯天文台，俯瞰洛杉磯的壯闊市景與好萊塢標誌。

羚羊峽谷

峽谷奇景與66號公路的懷舊呼喚

旅程的另一大亮點是深入美國西部的自然之心。旅客將造訪四大世界級國家公園：包括雄偉壯觀的大峽谷國家公園（南峽）、色彩斑斕如露天劇場的布萊斯峽谷、擁有高聳砂岩絕壁的錫安國家公園，以及四季皆美的優勝美地國家公園。

攝影愛好者的天堂——羚羊峽谷與馬蹄灣也絕不容錯過。光線在羚羊峽谷的岩壁間舞動，創造出超現實的視覺盛宴；而科羅拉多河在馬蹄灣劃出的270度完美弧形，更是令人驚嘆的自然傑作。行程特別安排漫步於傳奇的66號公路，讓旅客彷彿穿越時空，回到西部牛仔風行的拓荒時代。

17英里海岸線

賭城風華與獨特水都體驗

旅程將帶領旅客體驗雙賭城的魅力。從世界娛樂之都拉斯維加斯的璀璨繁華，到科羅拉多河畔寧靜悠閒的水上賭城拉芙琳，感受截然不同的賭城風情。途中更將前往「噴氣艇世界之都」哈瓦蘇湖城，一睹從英國原址遷移重建的倫敦橋，感受歷史與異國情調的巧妙結合。

舊金山深度文化巡禮

行程尾聲再度回到舊金山，進行一場深度文化巡禮。旅客將漫步於漁人碼頭、欣賞藝術宮的羅馬式圓頂、挑戰世界上最彎曲的九曲花街，並一睹宏偉的市政廳與象徵性的金門大橋。此外，行程特別安排搭乘復古的叮噹車，穿梭於山城之間，並造訪培育無數高科技人才的史丹佛大學，感受頂尖學府的學術氣息與建築之美。

此條「經典美國西部四城」行程，緊湊而豐富，完美串聯了美國西部的自然奇觀、歷史文化與現代都市活力，為旅客打造一段終生難忘的壯遊回憶。

詳細行程：

https://www.jjtour.com.tw/webobj/TravelTeam/showticketA.asp?openExternalBrowser=1&Product_id=4667454&promo=m&rp_dt_id=

或電洽捷登旅行社02-25092077

以上圖片由「捷登旅行社」提供