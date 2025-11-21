經典美國西部四城深度遊：穿越自然奇景與歷史風華的壯麗旅程
對於渴望探索美國西部壯闊景緻與多元文化的旅客而言，一條融合自然奇景、歷史痕跡與現代都市風情的經典路線正式登場。此次精心規劃的「經典美國西部四城」行程，將帶領旅客從台北出發，深度走訪舊金山、洛杉磯、拉斯維加斯及聖地牙哥，並暢遊多個世界級國家公園與海岸公路，體驗一場視覺與心靈的饗宴。
全球最美海岸線與藝術小鎮的洗禮
旅程從浪漫的「霧都」舊金山展開，隨即前往聞名遐邇的17英里海岸線與充滿波希米亞風情的卡梅爾小鎮。緊接著，旅程駛上被譽為「全球最美海岸公路」的加州1號公路精華段。旅客將親眼見證大蘇爾的磅礡海岸與巍峨懸崖，並在比克斯比大橋這座工程與自然完美結合的地標前駐足，感受金色餘暉灑落太平洋的電影級場景，體驗令人屏息的絕美風光。
行程亦包含參觀宛如歐洲城堡的赫氏古堡、充滿丹麥風情的索爾萬以及迷人的濱海城市聖塔芭芭拉，一路沿著陽光抵達天使之城——洛杉磯。
軍港風情與洛杉磯都會魅力
南加州的重頭戲之一是前往太平洋艦隊最大軍港——聖地牙哥。旅客將漫步於聖地牙哥舊城區，感受西班牙與墨西哥的歷史交融，並在巴爾波亞公園這座美國最大的城市文化公園中欣賞西班牙文藝復興風格的建築。此外，標誌性的「世紀之吻」 雕像，也將引領人們回二戰勝利時的歡欣時刻。
回到洛杉磯，行程將進行市區深度探索，包括拜訪著名的星光大道、中國戲院，並登上格里菲斯天文台，俯瞰洛杉磯的壯闊市景與好萊塢標誌。
峽谷奇景與66號公路的懷舊呼喚
旅程的另一大亮點是深入美國西部的自然之心。旅客將造訪四大世界級國家公園：包括雄偉壯觀的大峽谷國家公園（南峽）、色彩斑斕如露天劇場的布萊斯峽谷、擁有高聳砂岩絕壁的錫安國家公園，以及四季皆美的優勝美地國家公園。
攝影愛好者的天堂——羚羊峽谷與馬蹄灣也絕不容錯過。光線在羚羊峽谷的岩壁間舞動，創造出超現實的視覺盛宴；而科羅拉多河在馬蹄灣劃出的270度完美弧形，更是令人驚嘆的自然傑作。行程特別安排漫步於傳奇的66號公路，讓旅客彷彿穿越時空，回到西部牛仔風行的拓荒時代。
賭城風華與獨特水都體驗
旅程將帶領旅客體驗雙賭城的魅力。從世界娛樂之都拉斯維加斯的璀璨繁華，到科羅拉多河畔寧靜悠閒的水上賭城拉芙琳，感受截然不同的賭城風情。途中更將前往「噴氣艇世界之都」哈瓦蘇湖城，一睹從英國原址遷移重建的倫敦橋，感受歷史與異國情調的巧妙結合。
舊金山深度文化巡禮
行程尾聲再度回到舊金山，進行一場深度文化巡禮。旅客將漫步於漁人碼頭、欣賞藝術宮的羅馬式圓頂、挑戰世界上最彎曲的九曲花街，並一睹宏偉的市政廳與象徵性的金門大橋。此外，行程特別安排搭乘復古的叮噹車，穿梭於山城之間，並造訪培育無數高科技人才的史丹佛大學，感受頂尖學府的學術氣息與建築之美。
此條「經典美國西部四城」行程，緊湊而豐富，完美串聯了美國西部的自然奇觀、歷史文化與現代都市活力，為旅客打造一段終生難忘的壯遊回憶。
詳細行程：
https://www.jjtour.com.tw/webobj/TravelTeam/showticketA.asp?openExternalBrowser=1&Product_id=4667454&promo=m&rp_dt_id=
或電洽捷登旅行社02-25092077
以上圖片由「捷登旅行社」提供
其他人也在看
陸客退訂潮！「池袋變空城」罕見景象曝 日網喊舒服：感謝高市早苗
日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，北京自14日建議國人避免赴日旅遊，消息一出，中國航空公司、旅行社、郵輪行程陸續出現大規模退訂潮，機票、住宿乃至郵輪靠港行程紛紛取消，有日本網友PO出池袋街景，直呼中國人消失後「清爽多了」、「謝謝高市」。太報 ・ 12 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
六福村12組菜市場名字免費玩、蓋婭莊園設籍5區免門票、故宮南院...5大免費景點資訊一次看！｜【免費好好玩】
出遊省荷包！六福村「名字對了就免費」活動，如果符合12個菜市場名週末免費入園。嘉義蓋婭莊園11月免費入園，只要身分證設籍高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東，或身分證件英文字母開頭為S、T、E、G、U、V，就能免費參觀。佐登妮絲城堡也推出12歲以下免費入園+再送DIY彩繪熊活動。而雅聞湖濱療癒森林秋季玫瑰季門票停車都免費。此外，年底前故宮南院也有0元免費票的活動，快來省荷包輕鬆玩！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 23 小時前
7人占2桌只點1餐點 鹿港小吃店無奈將設低消
民眾出門觀光旅遊，品嘗在地美食是重要的體驗，但彰化鹿港有遊客到一家小吃店，七個人用餐，坐了2桌，卻只點1份蚵仔煎，老闆感嘆，假日生意好，要拚翻桌率多賺點錢，沒想到卻遇到這樣的客人，只好公告從12月開始...華視 ・ 19 小時前
日幣破0.2甜甜價 普發1萬元「梭哈」換5萬
日幣持續貶值，民眾將1萬元全數換成日幣，可兌換超過5萬日圓，成為遊日絕佳時機！多位旅遊達人表示，除了匯率創新低，日本住宿價格也大幅降低，機票價格更降至萬元左右。有達人分享存了9張西瓜卡的經驗，若存滿上限可達18萬日圓，為日本旅遊做好準備。儘管也有旅客認為日本物價持續上漲，實際旅遊支出可能並未大幅減少，但整體而言，現在正是赴日旅遊的好時機！TVBS新聞網 ・ 10 小時前
交通部觀光署十大觀光亮點獎出爐 阿里山二延平步道、武陵農場...TOP 10必去台灣景點一次看！｜【旅遊攻略】
交通部觀光署攜手中央部會、地方政府與民間團體，共同推動第2屆「觀光亮點獎」，從全台52個單位推薦的191處特色景點中，經百萬民眾票選與專家評審，選出「十大觀光亮點」與「最佳國際推薦」、「最佳國旅創新」、「最佳人氣」等32項榮耀。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元
蕭姓婦人到台中福壽山農場旅遊，在波斯菊花海掉落邊坡骨折，她以現場無警告標誌求償國賠1087萬元；台中地院查，農場種波斯菊...聯合新聞網 ・ 18 小時前
獨家／越捷航班突取消 從富國島變「桃機一日遊」
獨家／越捷航班突取消 從富國島變「桃機一日遊」EBC東森新聞 ・ 20 小時前
北海道大雪！ 台人旅遊自駕路滑 腳陷雪堆
台灣遊客在北海道遭遇冬季旅遊「雪」難！有人自駕40公里遇路面結冰、能見度低決定折返，還目睹多起車禍事故；也有人行李箱拖不動、雙腳陷入雪堆，入住飯店超艱辛。專家提醒，在雪地行走要沿足跡並準備冰爪、雪杖，開車則須注意黑冰路滑及雪堆造成的視線死角，建議購買保險以免發生事故，在冰天雪地中更要放慢腳步，確保安全第一！TVBS新聞網 ・ 8 小時前
雙11買不夠？Klook推日韓冬季限時下殺 買1送1開搶
隨著冬季來臨，旅客紛紛投入冬季運動與冰雪樂趣之中！尤其日韓人氣居高不減，從日本溫泉鄉、冰雕祭，到韓國滑雪度假村、冬季樂園，都是旅客年末出遊首選。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全球航空服務大評比！華航、長榮航排名曝光
[NOWnews今日新聞]專門協助旅客處理航班問題與賠償申請的航班補償服務公司「AirHelp」，依據3大項目：準點率、乘客評價與理賠處理表現，整理出2025年航空公司排名，其中卡達航空（QatarA...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
《爸氣上路・北海追風》 跟著KID與木木騎遊北海岸 感受山海慢遊一日魅力
【互傳媒／ 記者 陳家珍／新北報導】交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱北觀處）積極推廣北海岸互傳媒 ・ 1 天前
搭乘東山咖啡線 食宿遊購享優惠
記者翁聖權、林雪娟／台南報導 遊客本週六起入住關子嶺地區旅宿，或至關子嶺地區特約店家…中華日報 ・ 11 小時前
車牌對中即享299元起優惠 劍湖山祭出最強秋冬旅遊折扣
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】秋高氣爽正是出遊最佳時節，劍湖山世界今（2025）年再推超值活動， […]觀傳媒 ・ 11 小時前
陸客不來 日觀光業900萬人剉咧等
日本首相高市早苗日前在國會發表的「台灣有事」言論，使得中日關係逐漸緊張。日本媒體IT media Business報導，若雙方持續對立，兩國關係很有可能進一步惡化，勢必影響汽車、高科技及觀光產業，估計受到波及的觀光業內人士就多達900萬人。中時新聞網 ・ 1 天前
2025花蓮太平洋溫泉季11/22起登場 瑞穗與安通溫泉、5大亮點、主題市集、集章活動、交通資訊一次看！
「2025花蓮太平洋溫泉季」活動將自11月22日至12月21日在花蓮瑞穗溫泉區與玉里安通溫泉區登場。以瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」兩大百年溫泉為核心，結合「繁花盛開」IP意象打造融合文化底蘊與健康療癒，帶領旅人泡進自然、走進縱谷的雙泉慢旅。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 天前
合掌屋真的有人住？那些讓人驚訝的白川鄉真實特色！
位於岐阜縣的「白川鄉」在日本是深受國內外觀光客歡迎與喜愛的熱門旅遊勝地，以聯合國教科文組織在1995登錄至世界文化遺產的獨特日式建築構造「合掌造聚落」而聞名。這次訪問了實際造訪過白川鄉的外國人們在白川鄉觀光時感到印象深刻、感動及遇到的困擾等等，來看看這世界遺產在各國旅人的心目中又呈現哪些面貌吧！ ※本文整理自受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 1 小時前
台灣也能滑雪、玩雪！6大雪樂園/滑雪體驗/滑雪學校一篇掌握 今年冬天不出國也能追雪趣｜問Yahoo就對了
每年12月到3月正值滑雪季，現在不只出國才能感受雪白世界的魅力，待在台灣也能盡情享受追雪樂趣。從室內雪樂園、滑雪體驗到專業滑雪學校，一應俱全！到底「待台灣也能玩雪」的秘密景點在哪？看下去你就知道！同場加映日韓熱門雪場與行程，就連便宜機票、行李清單都列好了，動動手指就能一秒下訂。Yahoo玩樂搜查團 ・ 21 小時前
航空三雄 2026迎大好年…市況可望點鐵成金
美中問題導致大陸飛美航班減，亞洲轉機需求爆發，加上航空油價看跌到明年，國內航空三雄華航、長榮航、星宇航等積極擴大增班北美...聯合新聞網 ・ 1 天前
胡尼克、哈茱蒂陪你飛！首架「迪士尼彩繪機」亮相
台灣首架迪士尼聯名彩繪機亮相，以《動物方城市》角色打造專屬外觀，機身到機上用品均充滿巧思設計！此架彩繪機首航飛往美國洛杉磯，未來還將服務安大略、曼谷、東京及大阪等航線。在航空市場競爭白熱化之際，長榮、華航、星宇及虎航均創下歷年最強10月營運紀錄，顯示業者積極搶攻年底旅運旺季商機。TVBS新聞網 ・ 1 天前