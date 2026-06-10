經典老歌遇上魔術驚喜 歡樂藝術團溫暖屏東榮家

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記者孫建屏／綜合報導

屏東榮家為豐富住民長輩的精神生活，日前特別邀請「歡樂藝術團」蒞臨演出，以經典老歌搭配精彩魔術，變化莫測的驚喜引來陣陣掌聲與驚呼，現場笑聲不斷，氛圍溫馨熱鬧，陪伴長輩度過一個充滿笑聲與溫馨的午後。

活動由歌曲《飛起來》揭開序幕，輕快旋律瞬間炒熱現場氣氛；隨後，《十八姑娘一朵花》、《孤女的願望》與《向前走》等膾炙人口的老歌輪番登場，熟悉的旋律勾起長輩們的青春回憶，許多人忍不住跟著輕聲唱和，臉上洋溢著笑容；期間穿插精彩絕倫的魔術表演，掀起現場熱烈氣氛。

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屏東榮家家主任李秦強感謝歡樂藝術團長期投入公益，以音樂與魔術溫暖長輩的心，並表示，如此多元表演不僅具備療癒效果，更是連結快樂與回憶的重要橋梁。未來也將持續引進社會資源，讓長輩在專業照護環境中，享受豐富的身心靈饗宴，落實「快樂生活、頤養天年」的願景。

「歡樂藝術團」以經典老歌搭配精采魔術，溫暖屏東榮家長輩的心。（屏東榮家提供）