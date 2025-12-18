經典老車嘉年華周六登場 近千輛經典名車齊聚高雄

國際經典老車嘉年華活動將於本週六、日於高雄夢時代正前廣場舉辦，集結近千輛橫跨不同年代與車型的經典汽、機車。(社團法人臺灣二行程機車文化永續協會提供)

記者吳文欽／高雄報導

國際經典老車嘉年華活動將於本週六、日於高雄夢時代正前廣場揭幕，一連兩天集結近千輛橫跨不同年代與車型的經典汽、機車，打造規模罕見的「經典車時光廊道」。

主辦單位社團法人臺灣二行程機車文化永續協會表示，本屆嘉年華展出內容多元豐富，涵蓋經典汽車、經典機車、二行程老車、手工改裝車、重型機車等車款，並首度納入最新市售新車展示與試乘體驗專區，串聯「過去、現在與未來」的車輛演進脈絡。

活動現場同步規劃美食市集、文創市集與車類部品市集，讓民眾在賞車之餘，也能享受結合生活風格與創意消費的休閒體驗。

活動除經典車展示外，亦規劃老車故事分享會，並特別新增孩童滑步車比賽，讓親子同樂；同時結合文創市集、車類部品市集與美食市集，搭配多項經典競賽活動，內容豐富多元，是一場適合全家大小共同參與的城市嘉年華。

二行程機車文化永續協會特別歡迎全台熱愛經典汽機車文化的車友共襄盛舉，打造一場二輪無差別的超級大會師派對。活動期間亦響應環保永續理念，凡民眾自備環保杯或餐盒至美食市集消費，即可享有折抵五至十元或加量不加價等優惠，落實垃圾不落地的友善環境行動。