經典菜色簡單上菜！三杯雞
好人緣三杯雞
去餐館必點的三杯雞，在家也可以輕鬆製作～這個做法比較適合家常版～有空大家可以試試看
食材
雞肉, 半隻
蔥（切段）, ３支
蒜頭（整顆）, 10小瓣
辣椒（切片）, ２根
薑片有留皮, （８片）
九層塔, １大把
調味料
麻油, ２大匙
醬油, （３大匙）
米酒, （３大匙）
糖, （１大匙）
料理步驟
步驟 1：食材大集合
步驟 2：切塊的雞肉，先放入滾水中川燙，表面熟成變色，就可以撈出備用。
步驟 3：平底鍋裡放入２大匙麻油，放入薑片跟燙過的雞肉，把薑片煸出香氣，同時把雞皮上的油脂煎一些出來。
步驟 4：放入蒜頭跟辣椒片拌炒，讓香氣炒出來
步驟 5：放入糖與鍋裡的食材拌勻，讓鍋裡的食材呈現焦糖色澤。
步驟 6：放入醬油，米酒進行燒煮，煮到醬汁收，最後撒上蔥段，九層塔就完成囉。
步驟 7：美味上桌～
若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！
完整食譜這邊看：經典菜色簡單上菜！三杯雞
