經典菜色簡單上菜！三杯雞

viola料理師

好人緣三杯雞

去餐館必點的三杯雞，在家也可以輕鬆製作～這個做法比較適合家常版～有空大家可以試試看

食材

  • 雞肉, 半隻

  • 蔥（切段）, ３支

  • 蒜頭（整顆）, 10小瓣

  • 辣椒（切片）, ２根

  • 薑片有留皮, （８片）

  • 九層塔, １大把

  • 調味料

    • 麻油, ２大匙

    • 醬油, （３大匙）

    • 米酒, （３大匙）

    • 糖, （１大匙）

 

料理步驟


步驟 1：食材大集合


步驟 2：切塊的雞肉，先放入滾水中川燙，表面熟成變色，就可以撈出備用。


步驟 3：平底鍋裡放入２大匙麻油，放入薑片跟燙過的雞肉，把薑片煸出香氣，同時把雞皮上的油脂煎一些出來。

步驟 4：放入蒜頭跟辣椒片拌炒，讓香氣炒出來


步驟 5：放入糖與鍋裡的食材拌勻，讓鍋裡的食材呈現焦糖色澤。


步驟 6：放入醬油，米酒進行燒煮，煮到醬汁收，最後撒上蔥段，九層塔就完成囉。


步驟 7：美味上桌～

 

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：經典菜色簡單上菜！三杯雞

