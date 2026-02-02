經典賽不見大谷投球 日媒直言WBC困境：仍無法決定世界第一

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平於日本時間2月1日現身「Dodgerfest」球迷感謝祭，現場氣氛熱烈。總教練羅伯斯（Dave Roberts）在活動中正式宣告，大谷將不會在經典賽（WBC）中投球，這項決定是為了確保大谷能在2026大聯盟賽季以健康的二刀流姿態重回投手丘。羅伯斯強調，雖然球團絕對支持大谷的選擇，但大谷本人傾向專注於擔任「打者翔平」，力拼助日本武士隊達成連霸大業。

大谷翔平不會在經典賽（WBC）中擔任投手。（圖／翻攝自道奇隊X）

根據日本媒體《體育報知》記者安藤宏太分析，這項決定再次突顯了職業球隊在球員健康管理上的主導權。除了大谷專職打擊外，去年正式展開旅美生涯，僅投36.1局的道奇火球男佐佐木朗希，也因球團對其肩膀與肘部的保護政策確定缺席本屆賽事。不過，日本隊仍有道奇另一張王牌山本由伸坐鎮投手陣容，儘管他去年賽季負擔沉重，仍主動請纓代表國家出征。

與此同時，本屆WBC遭遇了嚴峻的制度性考驗，其中以「保險機制」最令球員與各國球迷心碎。今年新增的一項保險條款，限制了高風險或高齡球員的納保資格，導致道奇隊37歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）即便身體健康且極度渴望代表委內瑞拉，仍因無法取得保險而被迫退出。這種保險門檻的不公現象在拉丁美洲球隊中引發激烈反彈，波多黎各甚至考慮集體退賽以示抗議。

儘管面臨多位名將如弗里曼（Freddie Freeman）因個人因素婉拒徵召的變數，本屆賽事的競技層級依舊強大。由隊長賈吉（Aaron Judge）領軍的美國隊，集結了強投斯肯斯（Paul Skenes）及老將克蕭（Clayton Kershaw），誓言重奪世界第一。安藤坦言，WBC若想在未來與世界盃足球賽等頂尖大賽並肩，如何平衡母球團利益與保險保障的「預防性保護」，將是其能否成為真正「世界第一決定戰」的關鍵挑戰。

