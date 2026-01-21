經典賽中華隊齊看《冠軍之路》台灣隊長陳傑憲2刷吐心境：複習3點打勝仗

娛樂中心／綜合報導

熱血紀錄片《冠軍之路》口碑持續發酵票房已來到6000萬。（圖／牽猴子提供）

年度熱血紀錄片《冠軍之路》口碑持續發酵票房已來到6000萬，隨著2026年3月第六屆世界棒球經典賽即將開打，中華代表隊已於高雄國家運動訓練中心正式展開集訓。中華職棒持續以實際行動力挺臺灣運動員，昨（20 日）特別於高雄包場放映《冠軍之路》，邀請即將投入國際賽事的中華隊選手，以及多位國家級運動好手齊聚觀影，作為賽前重要的精神鼓舞時刻。

其中「台灣隊長」陳傑憲已2刷，坦言心境大不同：「第一次看比較輕鬆，這次再看，壓力其實更大，因為我們即將穿上代表國家的球衣，去參加經典賽，我們身上背著責任也是一種榮耀。」

「台灣隊長」陳傑憲2刷後坦言這次看完就莫名其妙的心中有一點壓力。（圖／牽猴子提供）

此次包場觀影由台灣隊長陳傑憲領軍，邀請本屆經典賽中華隊出賽選手一同參與，並特別邀請奧運柔道銀牌選手楊勇緯、奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎，以及奧運拳擊金牌選手林郁婷到場觀影，展現跨項目運動員彼此加油、共同集氣的精神。中華職棒會長蔡其昌亦親自出席，偕同總教練曾豪駒，以及打擊教練彭政閔、高國輝，投手教練王建民、林岳平，首席教練高志綱，內野教練陳江和，以及外野兼跑壘教練張建銘，與本屆世界棒球經典賽選手一同重溫《冠軍之路》所記錄的熱血與信念。

總教練曾豪駒則感性表示：「當初最大的動力，是會長跟我們說的一句話——成功帶來喜悅，失敗給你經驗。」這句話深深影響了大家，他說：「我也希望說這個紀錄片不只是帶給大家感動，這是每個人生中可能都會遇到的一些事情，不管是挫折，還是希望可以讓每個人看到，縱使有時候會害怕失敗，希望勇於的去挑戰，成就更好的自己。」

續任台灣隊長陳傑憲提到，「我有一群這麼棒的團隊，那麼棒的教練團，那麼棒的後勤，可是有些運動員，他只能一人隻身站在運動場上，對我來說其實那個壓力更大，必須要去分出勝負的時候，我覺得靠1個人的力量真的比較難，我很幸運有這麼棒的團隊，這次看完就莫名其妙的心中有一點壓力，也希望藉由這次再讓我複習一下，如何跟團隊去溝通、如何讓團隊更凝聚，團隊如何去打出1場勝仗。」

已經7刷《冠軍之路》的蔡其昌則笑說，每一次觀看都有不同感受，提到片中曾幽默記錄球員黃恩賜差點因比賽行程無法完成婚事，蔡其昌也在現場打趣詢問球員：「有沒有人要結婚的？先把婚事處理好，免得到時候又要做人形立牌。」他也期盼，透過這部紀錄片，讓更多人喜歡棒球、走進球場，持續為臺灣棒球注入能量。

