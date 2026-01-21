經典賽中華隊齊看《冠軍之路》 台灣隊長陳傑憲2刷吐心境

續任台灣隊長的陳傑憲到場支持《冠軍之路》。（中華職業棒球大聯盟提供）

棒球紀錄片《冠軍之路》口碑持續發酵，票房已來到6000萬，隨著2026年3月第六屆世界棒球經典賽即將開打，中華代表隊已於高雄國家運動訓練中心正式展開集訓。中華職棒持續以實際行動力挺台灣運動員，20日特別於高雄包場放映《冠軍之路》，邀請即將投入國際賽事的中華隊選手，以及多位國家級運動好手齊聚觀影。

此次包場觀影由台灣隊長陳傑憲領軍，邀請本屆經典賽中華隊出賽選手一同參與，並特別邀請奧運柔道銀牌選手楊勇緯、奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎，以及奧運拳擊金牌選手林郁婷到場觀影，展現跨項目運動員彼此加油、共同集氣的精神。

打擊教練彭政閔也到場支持《冠軍之路》。（中華職業棒球大聯盟提供）

中華職棒會長蔡其昌亦親自出席，偕同總教練曾豪駒，以及打擊教練彭政閔、高國輝，投手教練王建民、林岳平，首席教練高志綱，內野教練陳江和，以及外野兼跑壘教練張建銘，與本屆世界棒球經典賽選手一同重溫《冠軍之路》所記錄的熱血與信念。

續任台灣隊長陳傑憲已是2刷電影，他提到，「我有一群這麼棒的團隊，那麼棒的教練團，那麼棒的後勤，可是有些運動員，他只能1人隻身站在運動場上，對我來說其實那個壓力更大，必須要去分出勝負的時候，我覺得靠1個人的力量真的比較難，我很幸運有這麼棒的團隊，這次看完就莫名其妙的心中有一點壓力，也希望藉由這次再讓我複習一下，如何跟團隊去溝通、如何讓團隊更凝聚，團隊如何去打出1場勝仗。」

