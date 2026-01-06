經典賽中華隊15日展開集訓！43人名單將公開 「旅日組幾乎全回歸」

WBC世界棒球經典賽即將在3月5日開打，中華隊將在15日展開第一階段集訓，屆時43人名單也會一併出爐，總教練曾豪駒先前透露，「旅日組幾乎全數回歸」讓球迷十分期待；而此次中華隊和日本、南韓、澳洲與捷克被同分在C組，將全力爭取小組前二晉級複賽。

世界棒球經典賽3/5開打 中華隊對決日、韓、澳、捷拚晉級

世界棒球經典賽將在3月開打，多位好手陸續接獲徵召消息，主訓團隊上個月中已選出43名集訓名單，下週四（15）將在高雄左營國訓中心訓練基地展開第一階段集訓屆時43位參與集訓名單也會一併公開。

廣告 廣告

據了解，中華隊過年期間也只休息4天，之後就會再回到台北參加第二階段集訓，此外，中華隊將在大巨蛋和日本職棒兩球團舉行「2026台日棒球國際交流賽」，2月26日晚間7點先與福岡軟銀鷹隊交手，27日下午3點再與北海道日本火腿鬥士隊交手，為經典賽備戰。

過年休4天再進入第二階段集訓 先打日職2隊交流賽

曾豪駒曾透露，旅日組幾乎全數回歸，包括軟銀鷹的徐若熙、火腿的古林睿煬、孫易磊，這3位重要投手都有機會披上中華隊戰袍，甚至有機會參加第一階段集訓，讓中華隊教練團能更密切掌握球員狀態。

2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

台北／劉芝宇 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

火球戰力+2！火腿隊放行古林睿煬.孫易磊出戰WBC 中華隊投手大升級

12強《冠軍之路》元旦上映！單日票房衝破862萬 破影史紀錄片票房

WBC／台灣隊「史上最強陣容」參戰 美媒預測晉級8強