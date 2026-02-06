經典賽中華隊30人名單出爐 2混血球星助力強打線

經典賽中華隊30人名單出爐。（圖／大會提供）

2026年第6屆世界棒球經典賽將於明年登場，大會6日正式公布各隊最終30人球員名單，備受矚目的中華隊完整陣容也隨之揭曉。此次名單中，共有14名旅外球員入選，搭配15名中職好手，以及自由球員林家正，展現高度國際化戰力配置。

投手戰力方面，中華隊本屆共帶16名投手，創下歷屆新高，其中旅外投手多達9人。旅美投手包括林昱珉、陳柏毓、林維恩、莊陳仲敖以及沙子宸，橫跨3A、2A與高階1A層級；旅日投手則有古林睿煬、孫易磊、徐若熙與張峻瑋，形成完整的先發與牛棚深度。

廣告 廣告

中職投手群方面，12強賽冠軍班底林凱威、陳冠宇與張奕持續獲得信任，另有胡智爲、鄭浩均、曾峻岳與林詩翔等人入選，兼具經驗與即戰力。由於預賽賽程為4連戰、且無休兵日，投手人數與調度彈性被視為本屆關鍵。

野手名單共14人，其中捕手3人，包含自由球員林家正、重砲吉力吉撈‧鞏冠，以及中職金手套得主蔣少宏。內野手7人陣容堅強，美職體系的隆恩、李灝宇與鄭宗哲，搭配中職好手張育成、林子偉、江坤宇與吳念庭，攻守配置完整。

外野手則僅選入4人，台、美混血球星「龍仔」隆恩（Jonathon Long）與「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）確定披上中華隊戰袍，搭配陳傑憲、陳晨威及旅日長打好手林安可，構成具備速度與火力的外野防線。

經典賽台灣隊30人完整名單：

投手：林昱珉、陳柏毓、沙子宸、林維恩、徐若熙、陳冠宇、孫易磊、莊陳仲敖、古林睿煬、鄭浩均、胡智爲、林凱威、張奕、林詩翔、曾峻岳、張峻瑋

捕手：林家正、蔣少宏、吉力吉撈．鞏冠

內野手：張育成、林子偉、吳念庭、江坤宇、鄭宗哲、李灝宇、強納森．龍

外野手：陳傑憲、林安可、陳晨威、費爾柴德

原始連結

看更多 CTWANT 文章

摩斯雞塊「長出毛」疑似菜瓜布！消費者嚇到沒胃口 業者回應了

102歲人瑞突娶68歲看護遭疑「粉紅收屍隊」 律師逆風：陳松勇也是

領年終獎金才發現被扣稅 國稅局解惑！超過這金額要扣5%