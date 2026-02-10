經典賽倒數! 棒球主題超商登場 啦啦隊女孩陪伴球迷一起嗨

生活中心／綜合報導

WBC經典賽倒數不到一個月，有超商已經把握時機，推出一系列的聯名商品，還打造棒球主題店，店裡隨處可見36位啦啦隊女孩，讓不能飛日本看球的球迷，也能感受熱血氣氛。

民視記者周容萱：「就算沒買到東京巨蛋的經典賽門票沒有關係，因為台灣的氣氛也非常足，像是有超商直接把台灣隊球員、啦啦隊印在商品上，而另外就算日本有大谷翔平不用怕，因為我們有超頂啦啦隊，為台灣一起加油！」距離WBC經典賽，剩下不到一個月，但球迷們等不及了，沒球賽看真的有點寂寞有點冷，不過超商已經先把氣氛帶起來。

經典賽三月登場，超商打造主題店。（圖／民視新聞）

民眾：「就滿喜歡峮峮跟林襄的，林襄跟峮峮我都有看到本人，就本人都很漂亮而且又很親切，就滿喜歡他們就是很熱情的，就是對每個觀眾，然後一起應援，就是很有那個氛圍！」民眾：「我覺得還不錯，就是如果有這個時間，去買東西的話，會覺得說滿不錯的，可以幫忙加油一下。」被女孩們佔據的超商，實在香氣十足，看準全民瘋棒球，打造棒球主題店，甚至還有部分門市將會轉播賽事。而不只超商力挺台灣隊，台灣運彩也拍攝全新公益形象片，喊話"咱是同一隊"。

經典賽倒數！超商打造「棒球」主題店 36位啦啦隊女孩現身店內

經典賽台灣隊球員江坤宇。（圖／民視新聞）

台灣隊球員江坤宇：「我們整體的團隊氣氛，我覺得現在是相當的團結，然後氣氛也相當好，全力備戰三月（經典賽），對上各國的好手。」再度披上國家隊戰袍，準備和隊友們再掀一波棒球熱潮，各家業者更搶先動作，經典賽列車已經起跑。

