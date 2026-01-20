經典賽備戰啟動 運動部強調支援經費未受預算審查影響

從12強到經典賽，中華隊在各方面都累積良好經驗，盼將12強的成功經驗延續到經典賽，運動部期望再創佳績。(運動部提供)

今年世界棒球經典賽將於3月開打，中華隊目前已在高雄國家運動訓練中心展開第一階段集訓，全力投入備戰。運動部次長鄭世忠表示，部長已指示他協助中華隊在後勤與行政層面提供支援，希望讓球隊在集訓及賽事期間無後顧之憂，朝「前進邁阿密」目標邁進。針對外界關注本屆經典賽支援經費達「史上最高」新臺幣6,400萬元，是否會受到總預算審查影響，鄭世忠次長也強調，目前經費並未受預算審查影響。

鄭世忠次長說明，國手出國比賽主要預算來源為「運動產業發展基金」，與公務預算性質不同，依現行機制只要部長同意，就可以馬上動用這筆經費；而運動產業發展基金通常在年底才會由黨團協商進行管控，因此目前經典賽組團所需經費，並未受到公務預算審查影響。

運動部也肯定中職在照顧選手方面持續提升，從12強到現在，服務與後勤支援愈加完善，近期也釋出部分後勤畫面，讓外界看見整體支援量能。運動部自體育署時期至今，持續協助國訓中心場地與服務優化，近年來的整備，就是為迎接今年亞運賽事，以及1月中經典賽選手進駐集訓等需求。

鄭世忠次長也提到，去年總教練曾豪駒與蔡其昌會長首次到國訓中心時，即注意到國訓中心在過去10年間大幅更新，場地更完善、服務更到位，因此決定將集訓基地設於國訓中心；加上國訓中心執行長本身具備選手與教練經驗，更能理解球員訓練需求，從重量訓練、飲食規劃、場地草皮到運科支援，皆能提供完整配套。而從12強到經典賽，中華隊在各方面都累積良好經驗，盼將12強的成功經驗延續到經典賽，期望再創佳績。