經典賽即將集訓 林立婉拒邀約！中華隊火力受挫

【記者陳志鴻／綜合報導】世界棒球經典賽集訓，15日將在高雄國訓中心展開，剛簽下8年1.8億合約的樂天桃猿隊長林立，他的經紀公司展逸國際證實，不會參加今年經典賽。

中華隊43人集訓名單不公開，但陸續有球員婉拒邀約，黃子鵬為專心備戰台鋼雄鷹新球季婉拒後，剛簽下8年1.8億合約的樂天桃猿隊長林立透過展逸國際表示，「考慮到身上一些舊傷仍需要時間，與球隊及曾豪駒總教練討論後確定不參與本次經典賽。」

林立在先前交流賽期間，被問及參與經典賽時態度保留，他表示，中職「人才濟濟」也不一定會選上，加上逐漸累積的傷病，「所以會好好想一想，身體狀況適不適合再去評估。」

當時林立也說，有先跟總教練曾豪駒說：「先看看，因為我還有傷，我現在答應他也還太快了。」

林立在中職生涯繳出0.340／0.393／0.517打擊三圍，中華隊經驗豐富，並曾於2024年世界12強棒球賽中開轟，少了他的中華隊，火力將有所影響。

