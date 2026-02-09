經典賽台日球票還有！台灣虎航限量30組套票明開賣

台灣虎航今宣布與台灣運動觀光發展協會攜手合作，將於明日正式開賣中華隊應援套票。（台灣虎航提供／陳祐誠台北傳真）

隨著2026世界棒球經典賽（WBC）的熱潮席捲全台，經典賽事門票更是一開賣便瞬間秒殺，針對渴望親臨現場、見證中華隊關鍵對決的熱血球迷，台灣虎航今日宣布攜手台灣運動觀光發展協會推出限量的中華隊應援套票，內容包括東京來回機票與台日、台韓大戰2場賽事門票，將於10日上午10時準時開賣。

台灣虎航表示，本次「熱血應援雙賽套票」全台僅限量5組，售價為3萬800元，套票內容極為豐富，包含台灣虎航桃園往返東京的來回機票外，最重要的是能一次擁有台日及台韓對決2場最難入手的賽事門票，持有此套票的球迷將能同時參與3月6日的台日大戰與3月8日的台韓大戰。

若球迷想鎖定最具話題的台日對決，台灣虎航也提供限量25組的「熱血應援台日套票」，售價為新台幣2萬9800元。套票同樣包含桃園至東京成田的來回機票，並提供一張3月6日台日大戰的外野應援席門票，球迷可置身在最受矚目的賽事中，親身感受東京巨蛋內全場沸騰的應援吶喊氛圍。

為了營造最強大的應援氣勢，台灣虎航也精心規劃應援主題航班，3月5日往返桃園及東京成田的IT200、IT201、IT202、IT203航班，機艙內將全面換上應援頭墊紙。除了機艙布置外，還有指定航班的限定加碼活動，凡是搭乘3月5日IT202的旅客，皆有機會再獲得加碼應援毛巾乙份。

