經典賽台灣志在參加？韓媒點名林昱珉是「韓國殺手」、日媒警戒徐若熙

距離2026世界棒球經典賽（WBC）開打只剩一個月，今（6）日美國職棒大聯盟公布20支參賽隊伍的30人名單，有別於美媒的無情評價，同為分組C組的日本與韓國則將台灣視為晉級的難纏對手。

值得注意的是，儘管美媒將台灣列為戰力後段班，甚至歸類為「志在參加」的隊伍，但大聯盟官方數據卻顯示，台灣隊擁有全球最多的美職體系潛力新秀。與此同時，韓國媒體更是將台灣視為小組賽中「必須擊敗」的頭號勁敵。

美媒看扁？評台灣實力倒數「志在參加」

美國主流體育媒體在預測本次大賽戰力時，普遍看淡台灣隊的競爭力。

廣告 廣告

《CBS Sports》在日前發布的戰力排行榜中，將台灣排在第18名，僅高於巴西與捷克，將台灣歸類於「志在參加（Just happy to be here）」 的層級，認為台灣雖然透過資格賽取得參賽權，但在爭冠實力上屬於後段班，難以對強權構成威脅。

今日參賽名單公布後，《FOX Sports》的評價也相去不遠，將台灣排在第17名。雖然文中提到台灣剛拿下2024年12強賽冠軍，且陣中有上屆A組MVP張育成坐鎮，但整體排名仍被列於英國、澳洲與哥倫比亞之後。

台灣旅美「新秀深度」高居全球第一

雖然美媒總體排名不高，但大聯盟官網一項分析也秀出台灣隊的潛力。根據大聯盟官網寫手Rob Terranova的統計，本屆WBC參賽隊伍中，台灣隊擁有最多名列美職各球團「前30大新秀（Top 30 Prospects）」的球員，人數高達6人。

受矚目的球員包括效力老虎3A的台灣怪力男李灝宇、芝加哥小熊隊3A的台美混血Jonathon Long（龍仔），投手群則有響尾蛇隊的林昱珉，以及運動家隊體系的林維恩、莊陳仲敖與沙子宸，顯示台灣投手陣容具備極高的美職體系養成深度。

韓媒焦慮：台灣是最大難關

與台灣同在C組的韓國媒體則展現出極高的警戒心，普遍認為台灣是韓國晉級八強的「最大路障」。

韓媒《OSEN》直言，台灣已不再是過去的伏兵，而是能與韓國對等抗衡的國家。報導指出，韓國若想晉級，3月8日對決台灣將是決定命運的關鍵戰役，甚至形容台灣隊名單為史上最精銳，並點名曾在2022年杭州亞運、2024年世界12強棒球賽壓制韓國打線的林昱珉是「韓國殺手」。

日媒點評：擁有知日派與火球男的強敵

同屬C組的地主日本隊同樣不敢大意。日媒《Sponichi Annex》分析，台灣陣中有許多熟悉日本棒球的選手，是日本隊在預賽的最大的對手。

日媒特別點名，軟銀鷹開出巨約網羅的徐若熙，報導提到他擁有最快158公里的直球與多彩變化球，且在原本預期出賽的鄧愷威確定缺席後，徐若熙預料將成為投手調度的核心支柱。

此外，還有熟悉日本球風、日本火腿隊的古林睿煬、孫易磊，野手方面，有剛加盟西武隊的林安可，以及張育成。

有別於美國依據現役大聯盟球星數量看衰台灣，亞洲對手依據近期的國際賽交手經驗，對台高度警戒，台灣球迷正期待中華隊能在C組突圍，前進邁阿密，成為本屆賽事的最大黑馬。