經典賽台灣隊唯一在台交流賽！ 與軟銀、火腿對戰賽程票價出爐

「2026台日棒球國際交流賽」將在明年2月25日至28日登場，日職福岡軟銀鷹、火腿鬥士將來台，與經典賽台灣隊，以及中職中信兄弟、味全龍進行交流賽，這也是台灣隊前往東京前的唯一在台熱身賽。今日主辦單位公布售票資訊，12月23日中信卡友優先購票，24日全面開賣。

賽程方面，4場交流賽都選在台北大巨蛋開打，2月25日軟銀鷹對上中信兄弟，2月26日軟銀鷹對上台灣隊，2月27日鬥士對上台灣隊，2月28日鬥士對上味全龍。

廣告 廣告

票價680到最高2880元，中信卡友優先購票12月23日中午12點優先限區購買，12月24日中午12點全面開賣。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

WBC／日媒曝山本由伸將出戰 獨缺佐佐木朗希

美媒爆佐佐木朗希跟隨大谷翔平參戰2026經典賽 道奇教頭：非常棘手

張育成正式表態備戰經典賽 手肘傷勢已無大礙