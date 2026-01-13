經典賽台灣隊週三集訓 吳念庭喊話：準備好迎戰

生活中心／李世宸、莊柏驊 新北報導

經典賽台灣隊預計15號週三集訓，上回2023經典賽曾揮出全壘打的內野手吳念庭，今天（1/13）指出，一直都在備戰這次經典賽，有需要都可以迎戰，至於林安可新球季即將前往西武獅，吳念庭認為他是很好的打者，建議他不要隨便改變自己。

練習揮棒影片曝光，職棒好手吳念庭錄製影片，提醒自己擊球位置不要跑掉，這次經典賽他也喊話準備好了。職棒好手吳念庭：「一直都是在備戰這次的經典賽，台鋼也在前幾天就開始春訓，自己的狀況都是在軌道上。」本屆經典賽即將在15號國訓中心開訓，2023年經典賽好手吳念庭也被看好能擠進開訓名單，回顧上屆經典賽事，吳念庭15個打數擊出5支安打，打擊率0.333，還曾擊出1個全壘打選到3次四壞上壘，期待這屆能有更好表現。

職棒好手吳念庭首次當上台鋼雄鷹隊長。（圖／吳念庭IG）職棒好手吳念庭：「隨時保持好自己的狀態，如果有需要的話，一定都是準備好，去迎戰這次的比賽。」這屆吳念庭更首次被選上台鋼隊長，期待以豐富經驗率領球隊瞄準季後賽，奪下隊史首座冠軍。職棒好手吳念庭：「畢竟自己是第一次當隊長，那希望就是能跟球隊，一起打進季後賽，然後邁向總冠軍，把這個目標達成，那相信最後微笑的是我們。」

台灣重砲林安可2月即將投入日本西武獅集訓，西武前輩吳念庭不藏私，說好吃東西在哪裡可以問他。（圖／民視新聞）此外，台灣重砲林安可2月即將投入日本西武獅集訓，西武前輩吳念庭不藏私，好吃東西在哪裡可以問他。職棒好手吳念庭：「美食地圖我可以提供他，那技術上我是沒有辦法，那其實安可就是一個很好的打者，我覺得不要隨便改變自己，保持好自己的初衷，我覺得正常發揮，安可一定是可以的。」前輩隔空深深祝福，不過林安可和吳念庭能否代表台灣共同出戰經典賽，就看15號兩人是否同台。

