經典賽台灣隊開訓32人報到 陳傑憲第四度扛隊長

2026年世界棒球經典賽（WBC）台灣代表隊今（15）日在高雄左營國家訓練中心正式開訓，第一階段集訓共有32名選手報到，包括古林睿煬、孫易磊、鄭宗哲、王彥程、林安可、林家正、張弘稜等多位旅外好手全數到齊；而備受期待的陳傑憲，也再度被推舉擔任「台灣隊長」，第四度扛下重任。

為備戰3月5日開打的第六屆WBC世界棒球經典賽，台灣隊正式啟動第一階段集訓。運動部長李洋、中華職棒會長蔡其昌，以及中華棒協常務理事高人傑，皆親赴現場為選手加油打氣，並送上加菜金，象徵政府與體育界對國家隊的全力支持。

2026年世界棒球經典賽(WBC)台灣代表隊15日在高雄左營國家訓練中心正式開訓，第一階段集訓共有32名選手報到。(江昭倫攝)

蔡其昌致詞時感謝中華棒協、國訓中心，以及行政院與運動部在後勤與行政上的支援，並特別提到運動部次長鄭世忠加入國家隊行列，協助集訓與未來出國比賽相關事宜。他坦言，棒球場上「球是圓的」，成績難以預測，但只要展現拚勁、永不放棄，就有機會創造奇蹟，後勤團隊也會在集訓過程讓選手教練們無後顧之憂。蔡其昌：『(原音)成績不是操之在我，但只要永不放棄，機會就會站在我們這邊。』

運動部長李洋則指出，本屆經典賽是運動部成立以來，首次面對的一級國際賽事，政府高度重視，投入經費高達新台幣6,400萬元，力挺國家隊備戰。他強調，不論最終成績如何，都希望選手能向國際舞台展現台灣精神。李洋：『(原音)感謝教練團、選手，身為運動員披上國家隊戰袍，就身負國家隊的榮耀，感謝大家，希望國家隊披荊斬棘、挺身而出！』

第四度擔任「台灣隊長」的陳傑憲表示，從前一日報到開始，到開訓首日媒體大陣仗，明顯感受到社會各界對國家隊的重視，也提醒自己與隊友專心備戰、全力以赴。陳傑憲：『(原音)我們選手能做的就是在場上專心備戰 ，身體健康，準備好，希望為台灣拿下最好的成績。現在只是第一階段集訓，大家都在調整，希望選手教練團都能把我們調整到最好，為台灣拿出最好成績。』

台灣隊第一階段集訓結束後，預計農曆年後移師台北大巨蛋練習，2月底將與日職火腿、軟銀等隊進行交流賽；2月28日前往日本宮崎，3月2日起進行官辦熱身賽，迎接3月5日在東京巨蛋登場的經典賽C組預賽首戰，依序對戰澳洲、日本、捷克與韓國。

第一階段集訓選手名單：

投手16人：古林睿煬（火腿）、張弘稜（海盜）、王彥程（韓華鷹）、孫易磊（火腿）、陳冠宇（樂天桃猿）、莊昕諺（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿）、鄭浩均（中信兄弟）、吳俊偉（中信兄弟）、胡智爲（統一7-ELEVEn獅）、張奕（富邦悍將）、李東洺（富邦悍將）、曾峻岳（富邦悍將）、韋宏亮（台鋼雄鷹）、林詩翔（台鋼雄鷹）、林凱威（味全龍）

捕手4人：林家正（自由球員）、吉力吉撈．鞏冠（味全龍）、蔣少宏（味全龍）、戴培峰（富邦悍將）

內野手7人：鄭宗哲（光芒隊，遭指定讓渡）、江坤宇（中信兄弟）、張育成（富邦悍將）、林子偉（樂天桃猿）、吳念庭（台鋼雄鷹）、張政禹（味全龍）、王博玄（台鋼雄鷹）外野手5人：陳傑憲（統一獅）、林安可（埼玉西武獅）、陳晨威（樂天桃猿）、宋晟睿（中信兄弟）、邱智呈（統一獅） 。(編輯：陳士廉)