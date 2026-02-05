經典賽台灣隊30人名單明揭曉 傳3投手確定入選

外傳台鋼雄鷹守護神林詩翔已入選經典賽30人名單。（翻攝自台鋼雄鷹 TSG HAWKS 臉書）

2026世界棒球經典賽（WBC）將在3月開打，台灣隊30人名單明（6日）就要揭曉，總教練曾豪駒昨（4日）坦言選人過程很掙扎。不過胡智為、林詩翔、莊陳仲敖等3名投手外傳已確定入選。

據了解，統一獅投手胡智為將會自2023年經典賽後，連續2屆入選WBC國家隊。去年成為中職史上首位包辦新人王與救援王的台鋼雄鷹守護神林詩翔，預計將以中職落選秀身分，首度站上經典賽投手丘。

而去年WBC資格賽拿下勝投的旅美投手莊陳仲敖，雖然昨日已搭機返美備戰大聯盟春訓，預期也會在30人名單內，首度出征WBC正賽。

曾豪駒表示，這次選人很掙扎，大家都很優秀，教練團綜合考量選手近況、先前比賽表現與面對比賽時的心態，最後才做出決定。曾豪駒坦言時間有些緊迫，但規定必須遵守，他強調沒有入選30人名單的選手不代表落選，集訓備戰過程中若有狀況，隨時可能遞補。

