經典賽台灣30人名單揭曉 16投手陣容歷屆最龐大

30人名單揭曉前，總教練曾豪駒就表示名單取捨很困難。6日上午大聯盟正式公布名單，謎底揭曉，正選30人當中投手就有16人，是歷屆最龐大的投手陣容，相較上屆也大幅換血。

旅美的林昱珉、林維恩、莊陳仲敖、陳柏毓和沙子宸；旅日的古林睿煬、孫易磊、徐若熙和張峻瑋；中職包括連3屆入選經典賽的陳冠宇、張奕、胡智爲、曾峻岳、林詩翔、鄭浩均、林凱威。

總教練曾豪駒表示，「那在考量上面就是，目前每位選手每位投手他們都是在整個季初的一個準備，所以在整個一個投球量其實都不會負擔的太重，所以就是會抓一個平均值出來說怎麼樣去搭配這樣子。」

捕手3人是林家正、蔣少宏、吉力吉撈．鞏冠；內野手7人，張育成、鄭宗哲、江坤宇、李灝宇、龍仔、吳念庭、林子偉；外野手是隊長陳傑憲、陳晨威、林安可、費仔（Stuart Fairchild）。費仔和龍仔入列，台灣隊史首度有台裔球星助陣。

總教練曾豪駒回應，「就是希望說大家是一個團隊啦，我們一開始走的就是一個團隊的氛圍，那也希望說在彼此之間，大家都彼此之間的信任，然後全力以赴的去打每一場比賽。」

30人名單正式出爐，但曾豪駒日前已強調，未入選球員仍會和國家隊一起訓練，直到2月27日交流賽結束，若後續有傷兵出現將立即遞補入隊。

