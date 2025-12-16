經典賽啦啦隊也超拚！36位女孩「僅取12強」殺進東京巨蛋

2026台日棒球交流賽記者會，台灣「CT AMAZE」啦啦隊與日本職棒福岡軟銀鷹、北海道日本火腿鬥士啦啦隊代表上台亮相。（姚志平攝）

世界棒球經典賽WBC將在明年3月5日盛大舉辦。目前不只中華隊球員正選名單尚未出爐，就連場外應援的啦啦隊「CT AMAZE」也同樣競爭激烈，36位女孩中僅有12人能前進東京巨蛋，與大家一起應援。

2026台日棒球國際交流賽在今（16日）舉辦賽前記者會，除了宣布此次票價、日期等活動相關資訊，也加碼公布全新的中華隊啦啦隊「CT AMAZE 3.0」陣容名單，集結中職6大球隊啦啦隊的女神，共36位女孩一同應援。

不過據《三立新聞網》報導，因中華隊應援團在東京巨蛋被分配到座位有限，最終只能派出12位女孩到場。也就是說，代表這次的CT AMAZE 3.0，必須從36人當中選出12人，可說是另類的12強名單，消息曝光後，也立刻引發球迷熱烈討論。

事實上，在2024年12強賽事中，就有不少啦啦隊女孩自掏腰包，飛到東京巨蛋觀看賽事，與台灣球迷們一同見證世界冠軍的誕生。包含小映、峮峮、林襄、秀秀子、Jessy等多位人氣女神，還因此獲得日本媒體、網友的高度關注，大力促進台日文化交流。

全新的CT AMAZE 3.0陣容名單：

樂天桃猿：孟潔、岱縈、卉妮、貝佳頤、熊霓、彭彭

中信兄弟：峮峮、妮可、短今、夏蕾、衣宸、少鹽

統一獅 ：瑟七、侯芳、Yuki、Maggie、芮絲、一七

台鋼雄鷹：一粒、李樂、妡0、恬魚、螢螢、林浠

味全龍 ：林襄、小映、菲菲、璦昀、沛沛、蘿拉

富邦悍將：秀秀子、丹丹、Jessy、安娜、卡洛琳、潔潔

