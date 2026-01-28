經典賽啦啦隊超拚！ 36位女孩「僅取12強」殺進東蛋應援

生活中心／綜合報導

世界棒球經典賽三月即將登場，台灣隊球員正如火如荼集訓中，啦啦隊也正式成立，由6支球隊的36位女孩，包括峮峮、短今、林襄、一粒、秀秀子等人，組成最強加油團，將在交流賽先亮相。不過最終只有12位女孩，可以站上東京巨蛋應援，可說是競爭相當激烈。

經典賽不只有最強球員，本土啦啦隊員也準備好了，CTAMAZE一字排開，舉行成軍見面會，來自6支球隊的36位女孩，要延續骰到6的氣勢，替台灣隊應援。

CTAMAZE啦啦隊成員一粒說：「大家好我是一粒，我們台日交流賽見，一起為中華隊加油。」

一個個自我介紹，陣容超華麗，包括峮峮、短今、林襄、一粒、秀秀子等人，會先在交流賽登場，分成兩組小隊各18人，但前往東京的最終組合還沒出爐。





應援團團長Travis說：「對戰日本以外，好像都有開放到三壘還是哪裡，有一個指定應援席，其實我們團長也蠻意外，欸怎麼會，是不是因為應援受到了矚目，我們能做的就是，繼續火力全開最大化。」

CTAMAZE啦啦隊成員峮峮說：「今年還是跟2023年一樣，很興奮然後很期待，看比賽的時候，我就不太會去預設立場，就是會想說，希望大家都可以非常順利，非常平安地完成所有的比賽。」

因為應援團在東京巨蛋，被分配到的座位有限，只能從36人中選出12人，可說是另類的12強名單，但不少啦啦隊員都說先買好機票，無論能否進場，都要替台灣應援。





CTAMAZE啦啦隊成員林襄說：「我可是在去年的時候對不對，我們已經馬上，訂好機票跟飯店了，如果沒辦法進去的話，我們就在外面。」

CTAMAZE啦啦隊成員短今說：「去年知道我們晉級之後，直接機票跟飯店就先訂好，因為就是很怕會訂不到。」

延續傳統，學姊帶著學妹，將最團結的聲音，帶給場上拚戰的球員們，再次邁向冠軍之路。





