經典賽場外台灣球迷「東京應援專區」 蔡其昌：WBC台日賽公播權通過初步審查

中華職棒聯盟會長蔡其昌29日晚間表示，已成功在東京市區租借到3處容納千人以上的室內集會場所「東京應援專區」，公播權通過初步審查。（圖片來源／蔡其昌臉書）

棒球經典賽（WBC）台灣隊賽程將於3月5日開打，其中眾所矚目的台日大戰3月6日晚間舉行，東京巨蛋一票難求。中華職棒聯盟會長蔡其昌29日晚間表示，已成功在東京市區租借到3處容納千人以上的室內集會場所，將舉辦直播應援派對，預計可容納5000球迷。

蔡其昌日前受訪表示，由於台日大戰一票難求，希望結合民間的募資平台，在東京找一個室內場地舉辦台灣之夜（應援晚會），讓無法進場的球迷，可以聚在一起為台灣隊加油。

對台灣而言，C組賽事將於3月5日至10日在東京巨蛋舉行，3月5日上午首戰澳洲的比賽就很關鍵。中華隊必須在首戰擊敗澳洲，後續對陣日、韓時打出超水準表現，才有機會搶下晉級門票，3月13日才有資格打8強賽。

經典賽一票難求 他的臉書過去一個多月來一直有球迷留言希望棒協去東京租借一個可以讓大家一起為中華隊加油的場地，1月21日他宣告「大會報告！！經過夥伴們千辛萬苦，我們終於借到東京台日戰的場地了」，他順勢「點名」一下有多少人要去，球迷基本上回應超過5000人了，當時正在WBC談轉播授權。

29日蔡其昌在臉書上說，再一次謝謝大家公私協力幫忙場地租借、公播權利、硬體設備、團體保險等，明天中午他們也會在嘖嘖平台上開「東京應援專區」讓大家認購。台灣球迷如果在東京要一起取暖的話，可考慮來參加這場台灣人在東京史無前例5000人直播應援派對夜。

