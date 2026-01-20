經典賽官方回顧2023年十大好球瞬間！ 中華隊唯一畫面是他

世界棒球經典賽即將在3月開打，官方日前回顧上屆十大經典好球，其中與中華隊有關的一幕，來自鄭宗哲面對巴拿馬隊時的表現，他敲出深遠飛球，然而在全壘打牆前就被攔截，經典畫面再回顧，讓不少球迷期待3月開賽。

世界棒球經典賽19日在社群平台IG放出上一屆2023年經典賽的10大經典好球，排名第一的就是日本隊大谷翔平，在冠軍賽演出再見三振，慶祝冠軍時刻。

另外，與中華隊有關的畫面則出現在第八名，面對巴拿馬隊時，第5局鄭宗哲擊出一記深遠飛球，當時巴拿馬隊兩位外野手在牆前相撞倒地，鄭宗哲全力狂奔跑回本壘，球迷也為他歡呼，甚至中外野手當時一度張望找球，但其實這一球早已被另一名右外野手接殺。

廣告 廣告

鄭宗哲事後也坦言，以為這球會是全壘打，稱讚對方是很厲害的外野手。如今2026經典賽進入倒數備戰階段，過往賽事片段也再掀討論。





※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

台視新聞／王孜筠 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

WBC／黃金左投入列？陳偉殷、郭泓志曬練球影片：聽說中華隊缺左投

WBC／點頭加入經典賽集訓！陳冠宇：希望成為人生完美回憶

WBC／經典賽開訓名單左投少？ 總教練曾豪駒：獲選都是最好的