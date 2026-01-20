經典賽後勤情蒐團隊逾40人 運動部次長也入列

隊長陳傑憲起頭，圍成一圈的隊員們接續不讓足球落地，團隊藉此熱身，也提升凝聚力。熱身後開始一天練習，對選手來說能專心備戰，也要靠後勤團隊很給力。

逐一確認、裝袋，送到下榻飯店的球員房間，後勤人員在15日開訓前兩天就全力動員，因為一位選手就有超過25項的裝備，尺寸與需求也不同。

中華隊後勤人員表示，「我們在每一個樓也會配置工作人員，如果有問題的話，可以馬上做更換。」

把選手顧好，是後勤團隊最重要的使命，而這次中職籌組的行政後勤及情蒐團隊超過40人，裡面包括運動部次長鄭世忠。

中職會長蔡其昌說道，「這一次的預賽直接就在東京，不像過往是在台北，那到東京的話，很多的相關問題要克服、要解決，我們的難度就會變高。」

鄭世忠說，主要是協助團隊的後勤行政，讓球隊跟國家相關單位的聯繫協調，能更快速。

運動部次長鄭世忠說明，「比方網路訊號、對情蒐團隊的需求，去協助解決問題，或者是我們期待，如果打到邁阿密，在邁阿密當地當然有一些交通，或者是住宿或是跟駐外館之間的一些溝通協調。」

運動部此次補助經費為歷年最高，但2026年總預算持續卡關，是否受影響？

鄭世忠說，所有國手出國比賽的主要預算來源是運發基金，而運發基金通常到年底，才會由黨團協商做管控，為此，只要部長李洋同意，經典賽組團所需經費，沒受到公務預算的審查影響。