經典賽徵詢啟動！旅外好手迎戰大谷翔平 林昱珉：期待對決

明年3月的經典賽，許多旅外選手都表示說自己被徵詢。（圖／TVBS）

世界棒球經典賽將於明年3月開打，台灣旅外好手林昱珉、古林睿煬、李灝宇、鄭宗哲和陳柏毓等皆已接獲徵詢電話，其中林昱珉與李灝宇特別期待能與日本「怪物」大谷翔平交手！專家指出，面對日韓美等強敵，台灣隊至少需準備4套先發輪值陣容才能應戰。日本隊大谷翔平有望擔任第一棒，韓國則有時隔15年再披國家戰袍的「怪物左投」柳賢振，美國隊也由小熊隊明星左投波伊德參賽，各國陣容堅強，台灣若能挺進8強恐將對上美國隊，精彩可期！

廣告 廣告

明年3月的經典賽，許多旅外選手都表示說自己被徵詢。（圖／TVBS）

台灣旅外好手林昱珉表示，目前還沒有確定是否會比經典賽，不過他非常期待有機會與大谷翔平對決，因為大谷就是「怪物」級的球員。雖然林昱珉參加經典賽的事宜仍在協調中，但他認為經典賽可以成為一個很好的範例，也是邁向大聯盟的重要一步。同樣接到徵詢電話的李灝宇則面臨選擇困境，由於他已被列入大聯盟40人名單，參加經典賽可能會錯過春訓，他表示：「你要去做取捨。」不過李灝宇仍希望有機會面對大谷翔平、山本由伸等日本強投，想要站上去看看彼此的差距。

林昱珉表示自己也有接到徵詢電話，雖然還不確定是否會出賽，但是如果有機會，很期待可以對決大谷翔平。（圖／TVBS）

旅外好手鄭宗哲則給予肯定的答案，表示「八九不離十，應該是會打」，他強調短期比賽不能輸，那種專注度會非常高。陳柏毓也表達了高度參賽意願，希望能與大家一起為國家隊效力，目前正等待正式通知。為了迎戰強敵，台灣隊在國訓中心進行集訓，中心內配備的發球機據稱能模擬大谷翔平的球路。球評陳亞理指出，台灣隊在先發投手方面，結合本土及旅外投手，至少需要準備四套先發陣容才能應對強敵。日本隊方面，已有媒體預測可能的打序，包括大谷翔平擔任第一棒，鈴木誠也、村上宗隆、清宮幸太郎等強打者也被點名，台灣殺手今永昇太可能擔任先發投手。

李灝宇表示，自己很期待能對決到大谷以及山本由伸。（圖／TVBS）

韓國隊則有38歲的「怪物左投」柳賢振時隔15年再度披國家戰袍，加上文東柱、金倒永、宋文成等投手都在集訓名單內，旅美的李政厚、金河成也有機會參戰。陳亞理認為，中華隊對上日本隊雖然勝算較小，但也不是沒有機會。總教練曾豪駒已前往東京巨蛋針對日本和韓國兩支隊伍進行情蒐。若台灣隊能挺進八強，可能將對上美國隊，而美國隊已確定由小熊隊明星左投波伊德參賽，為美國先發輪值注入強心針。

更多 TVBS 報導

旅美好手參戰WBC？李灝宇霸氣：短期賽誰都能成大谷

WBC票難買！ 旅行社「保證票」包套行程 1人8.2萬-32.8萬元

WBC賠率榜出爐！12強冠軍被看扁 台灣奪冠賠率倒數第五

經典賽／「我有很強烈的意願」 林昱珉獲中華隊徵詢：非常想打

