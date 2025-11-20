經典賽明年開打 台灣隊奪冠賠率「倒數第5」

2026年世界棒球經典賽即將在明年3月開打，共有20個國家參賽，運動博弈網站DraftKings近日公布最新奪冠賠率，根據Fox Sports報導，美國以1賠2.6居首，上一屆冠軍日本緊追在後1賠3.9，至於我國被列在第15名。

目前僅有1座經典賽冠軍隊的美國隊，2023年以2比3惜敗日本，其中的經典是，日本隊「二刀流」巨星大谷翔平9局上登板關門，和天使隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）上演世紀對決，最後大谷用140公里滑球讓神鱒揮空三振，帶領日本奪下最終勝利，拿下隊史第3座經典賽冠軍獎杯。

而我國代表隊去年在國際賽也打出亮眼成績，在世界棒球12強賽中，儘管一路不被看好，仍不放棄過關斬將奪冠，今年2月也在經典賽資格賽中脫穎而出，取得會內賽門票，現在奪冠賠率也出爐，被排在倒數第5名，與澳洲並列，只領先英國、捷克、尼加拉瓜與巴西。

台視新聞／李承庭 責任編輯／陳盈真

