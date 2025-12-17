經典賽海外門票抽選 台日大戰超難搶

明年3月所舉辦的世界棒球經典賽，今天正式進行海外抽選門票。（資料照／東森新聞）





明年3月所舉辦的世界棒球經典賽，今天正式進行海外抽選門票，許多球迷都上網搶票，大家都想看中華隊出戰大谷翔平，所以台日大戰的門票最難搶，幾乎是一票難求。中華隊其他的場次像是對捷克，門票就剩很多，有人一口氣搶太多，在網路上要求轉售。

重棒出擊熱血沸騰，2026世界棒球經典賽就要在明年3月正式開打，這麼熱血的比賽，台灣球迷也想到日本幫中華隊加油，不過要先搶到票。海外門票預售一開放，台灣球迷就去搶。

出戰捷克的票不難搶，有人多抽到了，在網路上希望頂讓。但是中華對日本的門票可是瞬間秒殺，如果到不了現場，可以透過《EBC東森電視》的轉播，幫中華隊加油。

廣告 廣告

3/2日早上10點，中華隊將出戰歐力士猛牛二軍，3/3日早上10點，中華隊則是出戰福岡軟銀鷹二軍。這兩場《EBC東森電視》都將轉播，至於在正賽的部分，《EBC東森電視》拿到有線電視轉播權，將會獨家轉播47場比賽。

球迷期待的中華隊賽程，3/6對戰地主日本、3/7號迎戰捷克、3/8號強碰韓國，《EBC東森電視》也不會錯過，球迷可以透過電視，一起幫中華隊加油。

東森新聞轉播2026 WBC 世界棒球經典賽場次表。（圖／東森新聞）

更多東森新聞報導

搶票狂轉圈圈！她靠「這物」3分鐘入手金唱片門票

WBC／台灣球迷經典賽「搶票教學」來了 8步驟幫你前進東京

WBC／經典賽搶票戰開打！海外抽選明啟動 台日大戰恐秒殺

